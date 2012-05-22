به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در همایش بررسی راهکارهای ارتقای فرهنگ دینی در ورزش و مراسم تجلیل از تیم فوتبال صبای قم که شامگاه دوشنبه در تالار بعثت اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، خطاب به بازیکنان و مربیان این تیم اظهار داشت: در فوتبال امروز کمتر شاهد رعایت ارزش‌ها هستیم و نیاز است که شما برای تعمیق ارزش‌های الهی و دینی در ورزش تلاش کنید.



وی اظهار داشت: راهکار ارتقای فرهنگ دینی در ورزش این است که ورزش علاوه بر زمینه قهرمانی و رقابتی خود، با زنده شدن روحیات معنوی و اخلاق همراه باشد زیرا قدرت واقعی در روح انسان است و اسلام بین این دو تعادل قرار داده است.



استاندار قم عنوان کرد: خوشبختانه با حضور تیم فوتبال صبا در قم حرکتی در ورزش قم آغاز شده که اتکاء به ارزش‌ها، معنویات و خلاق در ورزش را اشاعه می‌دهد و امیدوارم این مهم از قم به تمام نقاط کشور رشد پیدا کند و شاهد تحول فرهنگی در ورزش کشور باشیم.



وی در ادامه از مجموعه باشگاه صبا به دلیل تلاش برای موفقیت در کسب مقام چهارم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا به صورت ویژه قدردانی کرد.



حجت الاسلام موسی‌پور بیان داشت: موفقیت صبا موجی از خوشحالی را در بین مردم قم ایجا کرده است و امروز مردم قم به صبای قم به عنوان نماد شهر خود می‌بالند و افتخار می‌کنند، صبا در لیگی که به تازگی آن را پشت سر گذاشته‌ایم در تمامی عرصه‌ها سربلند و سرآمد شد زیرا هم در میدان مسابقات و هم در ترویج اخلاق و روحیه جوانمردی در ورزش نماد موفقیت بود.



لازم به ذکر است: همایش بررسی راهکارهای ارتقای فرهنگ دینی در ورزش و مراسم تجلیل از تیم فوتبال صبای قم در سالن بعثت فرهنگسرای جوان قم و با حضور مسئولان مختلف استانی برگزار شد و از موفقیت تیم صبا در لیگ برتر یازدهم قدردانی شد.