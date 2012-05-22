روابط عمومی ها در صداقت اخبار ادارات جدیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح سه شنبه در همایش مشترک مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاههای

اجرایی شهرستان در سالن اجتماعات مدیریت درمان تامین اجتماعی قائم شهر، روابط عمومی ها را زبان گویا و نبض تپنده هر تشکیلات و سازمانی عنوان کرد که مشاوران امین مدیران سازمان خود هستند.

وی با اشاره به تلاش مسئولان روابط عمومی برای ایجاد پل ارتباطی بین مدیران، مردم و اصحاب رسانه اظهار داشت: روابط عمومی ها با وجود برخورداری از حداقل امکانات، مظلوم ترین فرد در هر سازمانی هستند که باید برای خروج از محدودیت ها و مظلومیت ها تلاش کنند.

فرماندار قائم شهر، رعایت امانتداری، صداقت، نقل صحیح اخبار را از سوی این افراد از وظایف مهم روابط عمومی ها بیان کرد.

وی با اشاره به برقراری ارتباط سازنده آنان با رسانه ها و مردم، ارائه آمار و بیلان کاری غلط را بدترین جفا و خیانت به جامعه قلمداد کرد.

دبیر شورای روابط عمومی قائم شهر به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهور بر جایگاه بالای روابط عمومی، این افراد

را مشاوران امین و بازوان توانمند مدیران اجرایی عنوان کرد.

وی افزود: مسئولان روابط عمومی باید گام های بلندتری بردارند و از این آرامش حاضر خارج شوند تا بیشترین تاثیر را در راستای رفع کاستی ها و ارتقاءسازمان های مربوطه داشته باشند.

یحیی علی نژاد، بر افزایش سعه صدر، هنر مردم داری و خویشتن داری توسط مسئولان روابط عمومی ها تاکید کرد.