زیرساختهای سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد مهیاست

سید فضل الدین جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اعطای بسته های تشویقی و واگذاری زمین با زیرساخت مناسب از جمله شرایط مناسب این استان برای سرمایه گذاری است.

وی بیان داشت: 11 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان در حال واگذاری و ارائه خدمات به صنعتگران و سرمایه گذران بخش صنعت و تولید هستند.

جمالیان افزود: در حال حاضر در تمامی شهرستانها آمادگی واگذاری زیرساخت مناسب و ارزان به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش تولید هستیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر تامین زیرساخت، از صنعتگران فعلی و سرمایه گذاران و متقاضیان جدید در زمینه های نرم افزاری از جمله دوره های آموزشی کاربردی، تورهای صنعتی، نمایشگاههای داخلی و خارجی حمایتهای کامل به عمل خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اظهار داشت: سرمایه گذارانی که در شهرکها و نواحی صنعتی استان اقدام به سرمایه گذاری کنند، علاوه بر بهرمندی از واگذاری زمین و زیرساخت مناسب، از تشویقات لازم از قبیل اقساط بلند مدت و تامین بخشی از وثیقه بانکی هم بهره مند خواهند شد.

ایجاد اشتغال جدید در مناطق کمتر توسعه یافته استان

وی همچنین عنوان کرد: در راستای اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، این شرکت موفق به انعقاد تفاهمنامه با بانک توسعه تعاون استان شده است.

جمالیان افزود: ایجاد اشتغال جدید در واحدهای نوپا در مناطق کمتر توسعه یافته استان و بهره برداری از واحدهای صنعتی کوچک با اعطای تسهیلات از جمله مفاد این تعهد نامه است.

وی تاکید کرد: کمیته ویژه ای برای بررسی و نظارت بر اجرای دقیق این طرحها و همچنین تائید صلاحیت متقاضی تسهیلات بانکی تشکیل می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با بیان اینکه تقویت و توسعه منابع مالی و به کارگیری کارشناسان زبده برای نظارت بر طرحها ضروری است، افزود: حمایت از سرمایه گزاران و بررسی نتیجه گیری در پرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضیان از برنامه ها و مفاد این قرارداد است.

جمالیان اظهار داشت: این طرحها با حداقل مبلغ پرداختی و سرانه اشتغال بالا ایجاد می شود و روان سازی، شفاف سازی و پاک سازی طرحهای صنعتی بسیار مهم است.

وی افزود: بانک توسعه ملزم به پرداخت تسهیلات از منابع داخلی تا سقف سه برابر وجوه سپرده گذاری شده شرکت شهرکهای صنعتی نزد بانک شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: در این طرح نرخ سود اعطایی از محل منابع داخلی بانک و متناسب با نوع قرارداد و همچنین بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.