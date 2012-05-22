20 مصوبه سفر چهارم رئیس جمهور برای شهرستان بشاگرد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملانسب پیش ازظهر سه شنبه در نشست شواری اداری شهرستان بشاگرد گفت: همه مردم به نحوی برای آزاد سازی آن بخشی از میهن که به تصرف دشمن درآمده بود ودفاع از ازایران اسلامی به پا خواستند و در مقابل دشمن ایستاده اند.

وی بیان داشت: عملیات مختلفی انجام شد و بخشهای از کشور آزاد شد، اما آنچه که در آن زمان اهمیت داشت ودر تصرف دشمن بود خرمشهر بود که باید آزاد می شد ولی آزادی خرمشهر کار آسان وساده ای نبود.

ملانسب افزود: جوانانی که به عنوان بسیجی که آموزش زیادی ندیده بودند وتجربه ای جنگی هم نداشته اند وارد جنگی شدند که دشمن سرتا پا مسلح با تجربه و با تمام وجود و تجهیزات جنگی و پشتیبانی قوی آمده ولی جوانان ما با سلاح ایمانی این دشمن را از پای درآورند و خرمشهر را به لطف خداوند آزاد کردند.

فرماندار شهرستان بشاگرد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از مجموع ۱۰۰مصوبه دور چهارم سفر رئیس جمهور به استان ۲۰ مصوبه به بشاگرد اختصاص یافت که ۲۰ درصد از این مصوبات مختص این شهرستان است.

ملانسب اضافه کرد: برای جلوگیری از فرسایش آب و خاک و اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق مستعد و مطالعه شده شهرستان بشاگرد در قالب طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری در دور چهارم سفر رئیس جمهور به استان مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال به شهرستان بشاگرد اختصاص یافت.

ملانسب همچنین از اختصاص 20 میلیارد ریال به شهرهای سردشت و گوهران در قالب کمک به طرح های این شهرها خبر داد و گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر گوهران و پیام نور در شهر سردشت از سال تحصیلی ۹۱-۹۲که از مصوبات دور چهارم است شروع بکار می کنند.

فرماندار بشاگرد احداث مرکز بهداشتی درمانی در مرکز دهستان سیت و ماستی بخش گافر و پاراموند، تجهیز مرکز بهداشتی درمانی در بخش گافر وپاراموند، تسریع در تجهیز کامل و بهره برداری از بیمارستان ۳۲ تختوابی در سال جاری، تکمیل و مطالعه و اجرای بند کشاورزی تنگان در بخش گافر و پاراموند، احداث راه 14 روستا از پاهتک به در پهن شامل عملیات زیرسازی، انبیه فنی و آسفالت، احداث و تکمیل مسیر اتصال بشاگرد به نیک شهر مرز بین دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، اجرای مسکن مهر در شهرهای سردشت و گوهران، اجرایی طرح و مقاوم سازی مسکن روستایی کلیه واحدهای مسکن مهر روستای بشاگرد با تسهیلات مسکن روستایی بدون وثیقه و با ضامن زنجیره ای، پوشش تلویزیونی روستاها، انتقال اب از سد جگین به بشاگرد -واحداث سالن های ورزشی را از دیگر مصوبات این سفر عنوان کرد.