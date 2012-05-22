پاسداشت مقام امام هادی (ع) در بقاع گیلان/ ثبت وقف جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی عادلی افزود: این مراسم در پی اهانت به ساحت مقدس امام هادی (ع) که باعث آشکار شدن وحشت دشمنان قسم خورده اسلام ناب محمدی (ص) از نفوذ فرهنگ اهل ‌بیت (ع) و حاکمیت اسلام در سطح جهان با حرکت بیداری اسلامی در منطقه است، برگزار می شود.

وی در خصوص اهداف برگزاری این آئینها اظهارداشت: تبیین ابعاد وجودی و شخصیتی سرچشمه بیکران علم و فضائل امام هادی (ع) در بین مردم و زدودن فضای غربت اهل بیت (ع) به ویژه امام هادی (ع) در سالروز شهادت آن امام بزرگوار از مهمترین اهداف برگزاری این آئینهاست.

مدیرکل اوقاف گیلان درباره برنامه های اجرایی مراسم عزاداری و بزرگداشت امام الهادی (ع) یادآورشد: برگزاری مراسم عزاداری و بزرگداشت شب شهادت حضرت امام هادی (ع)، برگزاری مراسم قرائت زیارت جامعه به جای مراسم دعای کمیل در شب شهادت در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، دعوت از سخنرانان و خطبای معروف برای تبیین ابعاد شخصیتی حضرت و پاسخ به شبهات، دعوت از قاریان برجسته استانی و مداحان اهل ‌بیت عصمت و طهارت (ع) برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن مراسم عزاداری و بزرگداشت شب شهادت حضرت از جمله برنامه هاست.

ثبت سومین وقف جدید در گیلان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از ثبت سومین وقف جدید طی سال جاری در شهرستان املش خبرداد و افزود: سکینه میرزایی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت 160 متر مربع را در این شهرستان وقف کرد.

وی افزود: نیات واقف شامل نشر معارف اسلامی و مرمت مسجد صاحب الزمان (عج) خرشتم املش است.

عادلی یادآورشد: وقفهای اول و دوم امسال گیلان در شهرستان آستارا به ثبت رسیده است.