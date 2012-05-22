به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم راست‌گفتار کارگردان فیلم سینمایی "چک" با حضور در برنامه "صدای تصویر" در گفت‌وگو با حمیدرضا سلیمی کارشناس - مجری و علیرضا پورصباغ منتقد سینما به انتقادات وارد بر فیلمش پاسخ می‌دهد و مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین مباحث فیلم فوق، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

سپس این برنامه با طرح موضوعات تخصصی‌‌تر در حوزه سینما ادامه می‌یابد. بررسی فیلمنامه و نگاهی به اقتباس از سایر آثار سینمایی از جمله نکاتی است که در این برنامه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

"صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه‌آذر تهیه کرده‌است و جمعه پنجم خردادماه ساعت ۱۶ روی موج اف‌ام ردیف ۵/۱۰۳ از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.