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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

با حضور راست‌گفتار/

"چک" در صدای تصویر نقد می‌شود

"چک" در صدای تصویر نقد می‌شود

در برنامه "صدای تصویر" این هفته در رادیو گفت‌وگو، فیلم سینمایی "چک" با حضور کارگردان این فیلم نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم راست‌گفتار کارگردان فیلم سینمایی "چک" با حضور در برنامه "صدای تصویر" در گفت‌وگو با حمیدرضا سلیمی کارشناس - مجری و علیرضا پورصباغ منتقد سینما به انتقادات وارد بر فیلمش پاسخ می‌دهد و مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین مباحث فیلم فوق، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

سپس این برنامه  با طرح موضوعات تخصصی‌‌تر در حوزه سینما ادامه می‌یابد. بررسی فیلمنامه  و نگاهی به اقتباس از سایر آثار سینمایی از جمله نکاتی است که در این برنامه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

"صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه‌آذر تهیه کرده‌است و جمعه پنجم خردادماه ساعت ۱۶ روی موج اف‌ام ردیف ۵/۱۰۳ از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.

کد مطلب 1608761

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