اولین جشنواره موسیقی ضدآمریکائی برگزار می شود

محسن صفایی مسئول ستاد برگزاری نخستین جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی "طبس" در خصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آلبوم موسیقی ضدآمریکایی شامل 15 نماهنگ ضد آمریکایی از نقاط مختلف جهان است.

وی در ادامه افزود: یکی از بخش‌های جنبی این جشنواره نخستین هم‌اندیشی موسیقی جوان انقلاب اسلامی است این برنامه را به منظور ایجاد راهی برای بیان گفتمان جدید در عرصه موسیقی انقلاب انجام می‌دهیم. چراکه همه ما می‌دانیم در حوزه موسیقی انقلاب فعالیت جدی و تاثیرگذاری انجام نشده است و متاسفانه هنر موسیقی از این ناحیه دچار ضعف است.

مسئول ستاد برگزاری جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی "طبس" در ادامه افزود: هنرمندان جوانی در عرصه موسیقی ارزشمند انقلاب در سراسر ایران وجود دارند که به دلیل عدم تبلیغات درست در این زمینه شناسایی نشده‌اند از همین‌رو سایتی به منظور شناسایی این افراد راه‌اندازی کرده‌ایم تا هنرمندان با ارسال آثار خود زمینه این آشنایی را فراهم کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آثاری که به این جشنواره ارسال شده ‌است گفت: در گذشته تولیداتی از این دست در ژانر موسیقی ضدآمریکایی نداشتیم و یا اگر هم موجود است تعداد آنها بسیار اندک است به همین دلیل برای اینکه حق هیچ هنرمندی ضایع نشود در این بخش با دقت و بسیار ریزبینانه حرکت کردیم.

صفایی در پایان با اشاره به جمع‌آوری اشعار شاعران ضد آمریکایی در جهان گفت: یکی دیگر از بخش‌های این جشنواره در بخش شعر و ترانه به جمع‌آوری اشعار شاعران ضدآمریکایی در آمریکای لاتین و شاعران دنیای عرب چون آدونیس، نزارقبانی، کریم معطوق و... اختصاص دارد و یا برخی از آثار شاخص پابلو نرودا که اشعاری ضد آمریکایی است را جمع آوری کرده‌ایم و قصد داریم در یک کتاب این مجموعه اشعار را گردآوری کنیم.