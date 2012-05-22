جراحیهای زیبایی غیرعلمی عواقب نامطلوبی را به دنبال دارد

بابک جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه زیبایی در تخصص پوست، تنها در عملهای جراحی خلاصه نمی شود و شامل درمانهای دیگری نیز می شود.

وی بیان کرد: با گرایش به روشهای زیبایی غیرجراحی، علاوه بر داشتن عوارض جانبی کمتر، دوران بهبودی و بازگشت فرد به زندگی عادی در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به عمل جراحی صورت می گیرد.

جعفری یادآورشد: گاهی به دلیل اطلاع رسانی ناکافی و نبود مراجع معتبر در دسترس عموم، بیماران در انتخاب روشهای مربوط به حوزه زیبایی اشتباه می کنند.

این پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی بیان داشت: پزشک معالج پس از تشخیص مشکل بیمار و پیش از آغاز عملیات درمانی، وارد مرحله مشاوره می شود که در این مرحله درخواست بیمار تعدیل، تصحیح و حتی تغییر خواهد یافت و متاسفانه در بسیاری از موارد، این مرحله مهم فراموش می شود.

جعفری افزود: متاسفانه افراد متفاوتی اعم از غیرپزشکان و حتی پزشکان غیرمتخصص وارد این حوزه تخصصی شده اند که این مشکلات عدیده ای را در جامعه ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: موارد بسیاری بوده که فرد به دلیل مراجعه به یک پزشک غیر متخصص، دچار عوارض زیادی و حتی از بین رفتن زیبایی اولیه خود شده است که گاهی غیر قابل جبران است.