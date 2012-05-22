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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

ولی نژاد در گفتگو با مهر:

1700 مبلغ "فرهنگ و آداب زیارت" را در مشهد آموزش می بینند

1700 مبلغ "فرهنگ و آداب زیارت" را در مشهد آموزش می بینند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول برگزاری طرح تربیت مبلغ زیارت کشور از برگزاری کارگاه های آموزشی فرهنگ و آداب زیارت برای هزار و 700 نفر از مبلغان و مسئولان هئیات مذهبی 14 استان کشور در مشهد خبر داد.

مصطفی ولی نژاد در حاشیه برگزاری اردوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این طرح با همکاری کارگروه مطالعاتی زیارت استان و تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و هماهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور سه روزه روحانیان و مبلغان در این دوره های آموزشی اظهارکرد: برگزاری این کارگاه ها برای هریک از استان ها سه روز خواهد بود و برپایی آن برای تمامی استان های شرکت کننده یک ماه طول خواهد کشید.

وی بیان کرد: مبلغان استان های البرز، همدان، مرکزی، آذربایجان شرقی، گلستان، استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، کرمان، چهار محال بختیاری، قزوین، مازندران و سمنان در دوره های آموزشی فرهنگ و آداب زیارت شرکت کرده اند.

ولی نژاد افزود: آداب سفر، مفهوم و حقیقت زیارت، فضائل زیارت امام رضا(ع)، شروط قبولی زیارت و بایدها و نبایدهای، و معرفت به جایگاه امام معصوم" امام شناسی" از سرفصل های آموزشی "فرهنگ و آداب زیارت" است.

وی با اشاره به آموزش کتاب شناسی زیارت، حرم شناسی، احکام سفر و زیارت و بایسته های یک مبلغ و یک مدیر کاروان زیارتی به مبلغان افزود: دوره فشرده زیارت با هدف تعمیق و توسعه فرهنگ زیارت و توانمند سازی مبلغان انجام می شود.

ولی نژاد افزود: این مبلغان پس از طی دوره های آموزشی با راه اندازی و مدیریت کاروان های زیارتی از مبدا تا مقصد پشتیبانی فرهنگی زائران مشهد و بقاع متبرکه را انجام می دهند و به عنوان مدیران کاروان های زیارتی برنامه زیارت و گردشگری دینی را به عهده می گیرند.

وی با اشاره به اهدای جزوه و بسته  فرهنگی"هدیه بهشت " به این مبلغان افزود: بازدید از فرهنگسرای زیارت، برگزاری کارگاه زیارت در اداره امور فرهنگی حرم رضوی، برگزاری کارگاه نگرش دیگر به زیارت و حرم شناسی در امور فرهنگی آستان قدس از برنامه های تدارک دیده برای مبلغان در طول سفرشان به مشهد است.

کد مطلب 1608783

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