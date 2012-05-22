جانگوی تارنتینو آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این فیلم که به تازگی فیلمبرداری آن تمام شده در پاییز سال جاری به روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت.

گروه زیادی از خبرنگاران برای دیدن پوستر،‌ اطلاعات و نمایش بخش هایی از تازه ترین اثرتارنتینو در هتل مجستیک گرد هم آمدند تا برای نخستین بار از فیلم جدید این کارگردان سینمای هالیوود پرده برداری شود.

این در حالی است که تارانتینو و دی کاپریو نیز در این مراسم حاضر بودند تا به ارائه اطلاعاتی درباره فیلم بپردازند.

این فیلم درباره درباره جانگو، یک برده آزاد شده (فاکس) است که همراه دکتر کینگ شولتس، جایزه‌بگیر آلمانی (والتس) راهی یک کشتزار می‌شوند تا برومهیلدا، همسر جانگو (واشنگتن) را از دست کالوین کندی، برده‌دار سادیستی و دیوانه آزاد کنند.

ساشا بارون کوهن، ساموئل ال. جکسن و کرت راسل دیگر بازیگران این فیلم هستند که پاییز امسال اکران می‌شود.





