برنامه واگذاریهای خردادماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام 15 شرکت دولتی در سبد واگذاریهای سومین ماه سال 91 سازمان خصوصی سازی برای عرضه از طریق بورس، مزایده و فرابورس قرار دارد.



بر اساس این گزارش، عرضه 35 درصد سهام مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو معادل یک میلیون و 750 هزار سهم به ارزش پایه هر سهم 953 ریال و به ارزش کل پایه یک میلیارد و 667 میلیون و 750 هزار ریال، 20 درصد سهام شرکت سایپا سیلندر ایلام معادل 6 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم هزار ریال و ارزش کل پایه 6 میلیارد ریال، 075/0 درصد سهام شرکت تولیدی پیستون ایران معادل 27 هزار و 266 سهم به ارزش پایه هر سهم 10 هزار ریال و ارزش کل پایه 272 میلیون و 660 هزار ریال و 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی معادل 170 هزار سهم به ارزش پایه هر سهم هزار و 316 ریال و ارزش کل پایه 223 میلیون و 720 هزار ریال در برنامه های واگذاری اولین روز خرداد از طریق مزایده قرار داشت.



همچنین 100 درصد سهام جنگل شفارود معادل 192 میلیون و 651 هزار و 459 سهم به ارزش پایه هر سهم 1348 ریال و ارزش کل پایه 259 میلیارد و 694 میلیون و 166 هزار و 732 ریال از طریق فرابورس در روز دوم خرداد، 40 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن معادل 32 هزار و 480 سهم به ارزش پایه هر سهم 10 میلیون و 580 هزار و 579 ریال و ارزش کل پایه 343 میلیارد و 657 میلیون و 205 هزار و 920 ریال از طریق فرابورس در روز سوم ماه جاری، 49 درصد سهام شرکت انتشارات علمی فرهنگی معادل 3 میلیون و 324 هزار و 650 سهم به ارزش پایه هر سهم 50 هزار و 494 ریال و ارزش کل پایه 167 میلیارد و 874 میلیون و 877 هزار و 100 ریال از طریق فرابورس در روز ششم خرداد و 15 درصد سهام ذوب آهن اصفهان معادل یک میلیارد و 180 میلیون و 260 هزار و 900 سهم به قیمت تابلو در روز عرضه(معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از 1500 ریال کمتر نباشد در روز هفتم خرداد از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.



بر اساس این گزارش، 20 درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس معادل 69 میلیون و 800 هزار ریال به قیمت تابلو در روز عرضه(معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 25 درصد به شرط آن که از مبلغ 1361ریال کمتر نباشد از طریق بورس در روز شانزدهم و 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان معادل یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم به قیمت تابلو در روز عرضه(معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50 درصد به شرط آن که از مبلغ 22 هزار و 622 ریال کمتر نباشد در روز هفدهم خرداد جاری در بورس عرضه می شود.



واگذاری 100 درصد سهام تولید نیروی برق سنندج معادل 220 میلیون و 970 هزار و 874 سهم به ارزش پایه هر سهم 24 هزار و 704 ریال و ارزش کل پایه 5 هزار و 42 میلیارد و 775 میلیون و 569 هزار ریال از طریق فرابورس در روز بیستم خرداد؛ 100 درصد سهام تولید نیروی برق آبادان معادل 220 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم 26 هزار و 727 ریال و ارزش کل پایه 5 هزار و 879 میلیارد و 940 میلیون ریال در روز بیست یکم خرداد از طریق فرابورس و 70 درصد سهام پتروشیمی بیستون معادل 350 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم 2 هزار و 591 ریال و ارزش کل پایه 906 میلیارد و 850 میلیون ریال در سبد واگذاری های روز 22 خرداد برای عرضه در فرابورس قرار دارد.



همچنین 100 درصد سهام پایانه ها و مخازن پتروشیمی معادل 300 سهم به ارزش پایه هر سهم 684 میلیون و 470 هزار ریال و ارزش کل پایه 205 میلیارد و 341 میلیون ریال از طریق فرابورس در روز 23 خرداد و 89/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی داراب معادل 700 میلیون و 709 هزار و 767 سهم به ارزش پایه هر سهم 1583 ریال و ارزش کل پایه 220 میلیارد و 578 میلیون و 311 هزار و 599 ریال از طریق فرابورس در روز 24 خردادماه جاری عرضه خواهد شد.