به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار مبتکر سرابی در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه نیروی انتظامی در جامعه و تاثیر حضور این گروه در کتابخانههای عمومی استان تهران گفت: بدون تردید تعامل با نیروی انتظامی تهران بزرگ در کتابخانههای عمومی از دو منظر افزایش ضریب امنیت در کتابخانهها و دیگری ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارکنان و خانواده این عزیزان قابل توجه است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران ادامه داد: هرچه نگاه و افقهای دانش نیروی انظامی افزایش پیدا کند، برخورد این عزیزان با جرائم و آسیبهای اجتماعی به لحاظ فرهنگی متفاوت خواهد شد.
در ادامه این جلسه نیز سرهنگ سعید بنیاسد، معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: روزانه 200 تا 300 نفر به هرکدام از کلانتریها مراجعه میکنند و گاه در رسیدگی به امور این عزیزان، زمانی اتلاف میشود، اما با ایجاد ایستگاههای مطالعه در کلانتریها میتوان از این زمان در جهت ارتقای دانش و فرهنگ مردم استفاده بهینه کرد.
وی در خصوص نگاه نیروی انتظامی به کتاب و کتابخوانی یادآور شد: کتابهای نیروی انتظامی، کتابهایی برای دورههای گذشته است و نیاز است تا عنوانهای جدید و بهروزی در حوزههای اجتماعی، مهارتهای زندگی و مشاورهها و سایر کتابهای این حوزه وارد مجموعه شود تا آگاهی و دانش ماموران این مجموعه توسعه پیدا کند.
در ادامه این جلسه دو طرف با تاکید بر همکاری دو سویه مصوبههایی را در تفاهمنامه خود لحاظ کردند. به گونهای که در این نشست مقرر شد کتابخانههای عمومی استان تهران نسبت به تامین منابع اطلاعاتی کتابخانههای کلانتریهای استان تهران اقدام کند. از سوی دیگر مصوب شد تا فرماندهان و جانشینان فرماندهان به صورت افتخاری به عضویت کتابخانههای عمومی استان تهران در آیند و پرسنل و خانوادههایشان به صورت نیم بها ثبت نام صورت گیرد.
همچنین برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی و توجه ویژه به امنیت کتابخانه از دیگر مواردی بود که در این نشست در خصوص آن توافق صورت گرفت.
سال گذشته تفاهمنامه فرهنگی میان اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به امضا رسیده بود.
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