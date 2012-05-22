تعیین تکلیف معلمان حق التدریس به مجلس نهم موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس پس از آنکه طرح اصلاح موادی ازقانون سازمان بازرسی با صلاحدید لاریجانی از دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

جمعی از معلمان پیش دبستانی از استان گیلان امروز برای تجمع مقابل مجلس به تهران آمده بودند.

با این حال در جلسه امروز مجلس و پس از بحث های بسیار و طرح پیشنهادات متعدد حتی ماده یک این طرح نیز به تصویب نرسید.

طبق این طرح آموزش و پرورش باید 15 هزار معلم حق التدریس را استخدام می کرد.

فروزنده معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری نیز مخالفت تمام عیار دولت با این طرح را اعلام کرده و گفت: وزارت آموزش و پرورش قدرت جذب این تعداد معلم حق التدریسی را ندارد و با تصویب این قانون مشکلات زیادی برای این وزارتخانه بوجود خواهد آمد.