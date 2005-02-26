برنامه هسته اي ايران مسالمت آميز است/ زرادخانه هسته اي اسرائيل خطر واقعي عليه امنيت منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ فوزي حماد رئيس اسبق هيات انر‍ژي اتمي مصر در گفتگو با روزنامه الشرق قطر تاكيد كرد: دولت هاي عربي در ساده ترين برگه هاي اعمال فشار سياسي بر ضد دولت هايي كه سلاح هسته اي و بيولو‍ژيكي در منطقه داشتند از جمله اسرائيل كوتاهي كردند اسرائيل داراي سلاح هاي هسته اي است و خطر واقعي بر منطقه خاورميانه است و به عنوان يك نيروي سركش و طغيانگر عمل مي كند و كمترين اعتنايي به صلح يا طرح هاي صلح نمي كند.



وي گفت : برنامه هسته اي ايران مسالمت آميز است و روسيه نيز آن را گواهي كرده است زيرا ايران پروتكل الحاقي را امضا كرده است اما با اين وجود آمريكايي ها هنوز متقاعد نشده اند.



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران نمي توانست از هياهويي كه درباره برنامه هسته اي اش به راه انداخته اند با تلاش براي پنهان كاري درباره آن جلوگيري كند، گفت : ايران دولتي است كه از زمان معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي از اواسط دهه هفتاد به اين معاهده پيوسته است و به طور مستمر تحت بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد و هيچ اقدامي متفاوت از دولت هايي كه فناوري غني سازي اورانيوم را دارند، انجام نمي دهد.ايران سال 1974 در زمان حكومت شاه برنامه غني سازي اورانيوم را دراختيار داشت ايران در آن زمان 10 درصد از سهام هاي شركت " يوردين" فرانسه را كه اقدام به غني سازي اورانيوم مي كرد، خريداري كرد و هيچ كس در آن زمان به اين مساله اعتراضي نكرد ايران در عمل نيروگاه هاي آب سبك را خريداري كرد و براي ساخت 6 نيروگاه هسته اي قرارداد امضا كرد كه آمريكا و فرانسه و آلمان طرف معامله با ايران بودند و جهان از اين برنامه استقبال مي كرد و هيچ كس آن زمان نگفت ايران نفت دارد و نياز به انرژي هسته اي ندارد و هيچ كس سوال نكرد چرا در ساخت فناوري انرژي هسته اي وارد مي شويد هنگامي كه رژيم شاه سرنگون شد و انقلاب اسلامي پيروز شد فعاليت در برنامه هسته اي ايران متوقف شد سپس ايران شروع به تجديد نظر در اين برنامه براي تكميل كرد در حالي كه نيروگاه بوشهر به ميزان 70 درصد تكميل شده بود ايران از آلمان خواست براي ارزيابي اين نيروگاه همكاري كند و از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست موضع هسته اي اش را بررسي كند رژيم سابق عراق در زمان جنگ عليه ايران اقدام به حمله به تاسيسات هسته اي ايران كرد و آنگاه ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست اين وضعيت را بررسي كند.



فوزي تاكيد كرد: برنامه هسته اي ايران مسالمت آميز است و نظامي نيست و اين كشور به دنبال ساخت بمب هسته اي نيست و پيوسته تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد.



وي گفت : ايران به آمريكا و جهان و آژانس بين المللي انرژي اتمي ابلاغ كرده است كه فعاليتش مسالمت آميز است درعمل پروتكل الحاقي را امضا كرده است با وجود اين همه نظارت و بازرسي هاي مستمر و حتي كارگذاشتن دوربين در تمام تاسيسات هسته اي باز هم آمريكايي ها از اظهارات ايراني ها مبني بر صلح آميز بودن فعاليتشان متقاعد نمي شوند.



رئيس اسبق هيات انرژي اتمي مصر گفت : ايران به مرحله پيشرفته غني سازي اورانيوم رسيده است و حتي قادر به ساخت دستگاه سانتريفيو‍ژ شده است سال گذشته سه وزير امور خارجه اروپايي ( انگليس، آلمان و فرانسه ) خواستار تعليق برنامه غني سازي شدند و ايران براي آرام كردن فضا به رغم اينكه تاكيد كرده است بكارگيري انرژي هسته اي در مصارف صلح آميز حق مشروع آن است به حال تعليق درآوردو درعمل غني سازي را متوقف كرد اما عمليات ساخت دستگاه سانتريفيوژ را متوقف نكرد كه اين باعث مشكل ميان اين كشور و آمريكا شد.

وي افزود: اخيرا همه و در راس آنها آژانس بين المللي انرژي اتمي براي فشار بر ايران تلاش كردند و اعلام كردند كه ايران از تعهدات خود عدول كرده است و خواستار توقف همه مسائل مربوط به برنامه هسته اي براي اعتماد سازي ميان شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي به دور از بهانه هاي مغايرت با قانون و موارد مشابه شد كه اين مساله هيچ توجيه مشروع يا قانوني ندارد چيزي بنام اعتماد سازي در صورت وجود مناقشه ميان كشورها و متوسل نشدن به صلح وجود ندارد و مساله عاقلانه وجود قوانين و توافقات امضا شده است و نه چيز ديگر .



فوزي با اشاره به زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي گفت : سلاح هسته اي اسرائيل تهديد واقعي بر ضد منطقه است زيرا اين رژيم بسان يك قدرت گردنكش و عصيانگر در منطقه به عنوان تنها قدرت هسته اي منطقه عمل مي كرد و هيچ اعتنايي به قطعنامه هاي بين المللي يا هرگونه سخن از صلح يا نقشه راه نمي كند و هيچ ارزشي نيز براي اين مسائل قائل نيست.

