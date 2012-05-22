تصاویری از یک ابرخودروی سبز/ سریعترین خودروی جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی پورشه که به تولید خودروهای بسیار لوکس و مجلل شهرت دارد اتومبیل جدیدی را عنوان Porsche 918 Spyder تولید کرد که مصرف بنزین آن حتی از سبزترین اتومبیلها چون تویوتا پریوس نیز اقتصادی تر است.

این اتومبیل در هر کیلومتر 33.1 لیتر مصرف بنزین دارد، درحالی که برای مثال فورد فیستا 33.5 لیتر در هر کیلومتر بنزین مصرف می کند.

سرعت این اتومبیل می تواند در کمتر از سه ثانیه به 100 کیلومتر افزایش یابد که این ویژگی آن را به سریع ترین ابرخودرو در جاده تبدیل می کند

پورشه در فناوری تازه خود که در این اتومبیل به نمایش گذاشته میزان کارکرد موتور را در نتیجه سیستم جدید هیبریدی خود به شکلی بسیار اقتصادی مدیریت کرده تا انرژی از طریق 2 موتور الکتریکی به موتور هشت سیلندر منتقل شود و قدرتی معادل 570 اسب بخار تولید کند.

براساس گزارش ارث تکینگ، قدرت این موتورهای الکتریکی می توانند تا 770 اسب بخار تولید کنند که این امر موجب می شود پورشه از بالاترین سرعت برخوردار شود.

این اتومبیل آلمانی سپتامبر(شهریور) سال آینده تولید می شود درحالی که قیمت بسیار گزاف 1.5 میلیون دلار برای آن اعلام شده است.

