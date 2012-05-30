حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، درباره "پشت پرده گرانی ها و نتیجه بررسی های کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در این زمینه" اظهار داشت: همواره در طول 33 سال گذشته دست هایی وجود داشته که تلاش کرده مردم را از حکومت و نظام ناراضی کند.



وی افزود: گاهی این دست ها در قالب های سیاسی در داخل فعالیت می کنند و گاهی هم آدم های فاسد، باندباز و بندباز و افراد مختلفی هستند که به خدمت کسانی در می آیند که دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت هستند.



حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان از فعالیت جریان مرموز و شناخته شده ای در داخل کشور پرده برداشت که تلاش می کند آینده و سرنوشت اقتصادی کشور را به نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 گره بزند و با بهره گیری از یک شبکه مافیایی، قیمت اجناس، کالا و خدمات موردنیاز مردم را دست کاری می کند.



نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم گفت: تردیدی نیست که دشمنان برای اخلال در امور کشورمان تلاش می کنند و عده ای هم در داخل کارهایی را در جهت کمک به آنها انجام می دهند ولی مساله اصلی در بروز گرانی ها، ضعف مدیریت است.



فدایی افزود: اگر چه کمیسیون اصل 90 در خصوص افزایش غیر طبیعی قیمت سکه و ارز در کشور جمع بندی نهایی نداشت اما به نظر بنده این مساله ناشی از ضعف مدیریت و اهمال کاری دستگاه های ذیربط بود.



وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم خواستار پیگیری این موضوع از وزارت اطلاعات شده بود، از مسئولان این وزارتخانه خواست که نتیجه بررسی های خود را اعلام کرده و بگویند چه کسانی پشت پرده گرانی ها بوده اند.



این نماینده سابق مجلس می گوید: بیش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و لذا بسیاری از کالاها مانند خودرو و لبنیات، توسط دستگاه های دولتی گران می شوند و افزایش قیمت ها در بازار نیز، ناشی از ناهماهنگی ها در حوزه اجرایی است.



فدایی با اشاره به نامه 8 تن از نمایندگان مجلس هشتم به رئیس مجلس درباره گرانی ها، متذکر شد: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افزایش قیمت ها قابل پیش بینی و مدیریت بوده و دولت می تواند با کنترل و تنظیم بازار، مانع از بروز گرانی ها شود.



وی برخورد کسانی که با مطلق انگاری عملکرد دولت را بی عیب و نقص می دانند و توجیه تراشی می کنند را نادرست دانست اما در عین حال گفت که ساماندهی وضع بازار و جلوگیری از گرانی ها با رسیدگی به این موضوع در فضای کارشناسی و به دور از جنجال آفرینی و ملتهب کردن جامعه امکان پذیر است.

