شش بازیکن ناشنوای کرمانی راهی کره جنوبی می شوند

حسین مولا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تیم ملی فوتبال ناشنوایان اسم رضا رجایی، محمد جواد بنازاده و رضا سلیمی به چشم می خورد.

وی ادامه داد: فاطمه صادقی، بتول محمدی و محبوبه صادقی نیز در تیم والیبال بانوان حضور دارند.

این مسئول با بیان اینکه صادقی به عنوان کاپیتان تیم را همراهی می کند افزود: گیتا گرامی نیز مربیگری تیم را به عهده دارد.

مولا تصریح کرد: رضا یوسفی به عنوان سرمربی تیم فوتسال ناشنوایان در این کاروان حضور دارد.

این مسئول ابراز داشت: بنده نیز به عنوان سرپرست انجمن فوتبال و فوتبال فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کاروان را همراهی می کنم.

وی با اشاره به حضور 9 کرمانی در این کاروان گفت: دو مربی و یک سرپرست به همراه شش بازیکن راهی این مسابقات می شوند.

هفتمین دوره بازیهای آسیا و اقیانوسیه از یک تا 13 خرداد ماه در کره جنوبی برگزار می شود.



