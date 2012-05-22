  1. حوزه و دانشگاه
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

بررسی استخدام حق‌التدریسهای دانشگاه فنی حرفه ای در مجلس مطرح نشد

بررسی استخدام حق‌التدریسهای دانشگاه فنی حرفه ای در مجلس مطرح نشد

تعیین تکلیف استخدام حق‌التدریسهای دانشگاه فنی و حرفه ای به گفته یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز به علت وقت کشی برخی نمایندگان در مجلس مطرح نشد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تمام زحمات اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای به ثمر رسیدن استخدام حق التدریسهای دانشگاه فنی و حرفه ای به علت وقت کشی برخی نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس به نتیجه نرسید.

وی تاکید کرد که در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نتایج خوبی در خصوص استخدام معلمان تربیت معلم، پیش دبستانی و فنی و حرفه ایها رسیده بودیم اما متاسفانه بی حاصل ماند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس هشتم در مجلس نهم شورای اسلامی اعتباری ندارد و باید بار دیگر تلاش کرد.

کد مطلب 1608873

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