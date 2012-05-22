حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تمام زحمات اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای به ثمر رسیدن استخدام حق التدریسهای دانشگاه فنی و حرفه ای به علت وقت کشی برخی نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس به نتیجه نرسید.

وی تاکید کرد که در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نتایج خوبی در خصوص استخدام معلمان تربیت معلم، پیش دبستانی و فنی و حرفه ایها رسیده بودیم اما متاسفانه بی حاصل ماند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس هشتم در مجلس نهم شورای اسلامی اعتباری ندارد و باید بار دیگر تلاش کرد.