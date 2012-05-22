هماهنگی قطر با تروریستها برای انجام عملیات انتحاری در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه خبر دادند قطری ها از طریق مرزهای شمالی لبنان هیئتی به داخل سوریه اعزام کرده اند.



بر اساس این گزارش، اعضای این هیئت ضمن دیدار با عبدالغنی الجوهر (از تروریست های مرتبط با القاعده) و کسب توافقات به عمل آمده با وی، مبلغ چهار میلیون دلار برای انجام عملیات انتحاری در سوریه به وی تحویل داده اند.



عبدالغنی جوهر از عناصر سابقه دار تروریستی است که در اردوگاه عین الحلوه در لبنان حضور داشت. وی مدتها تحت پیگرد بوده و پس از تحولات سوریه وارد این کشور شده و در سازماندهی عملیاتهای انتحاری نقش دارد.



خاطر نشان می شود تروریستهای مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو به ویژه عربستان و قطر اخیرا در دیرالزور دست به عملیات انتحاری زدند که دهها نفر از شهروندان و نیروهای حفظ امنیت سوریه کشته و یا زخمی شدند.