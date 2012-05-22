به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی حسینخانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جلسات با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر برگزاری کرسیهای ازاداندیشی در حوزه های علمیه راه اندازی شد که اولین جلسه آن اسفندماه سال قبل برگزار شد.



وی با اشاره به استقبال حوزویان از این جلسات اظهار داشت: دومین نشست با عنوان وحدت شیعه و سنی در روز 6 خردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.



معاون تهذیب حوزه های علمیه با اشاره به نحوه حضور طلاب علاقمند در این نشست و بیان نظراتشان اضافه کرد: ابتدا طلاب علاقمند از طریق سایت معاونت تهذیب ثبت نام کرده و 6 نفر منتخب می شوند و در جلسه به ارایه دیدگاه های خود خواهند پرداخت.



وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی استادان غیرایرانی از دانشگاه های خارج کشور برای حضور در این جلسات بیان داشت: برخی استادان دانشگاه الازهر برای ارایه مقاله در این جلسات اعلام آمادگی کرده اند.



حسینخانی افزود: شش نفر در جلسه یادشده به ارایه مقاله می پردازند که با توجه به چالشی بودن موضوع، سعی شده افرادی با دیدگاه های متفاوت به ارایه مطلب بپردازند.



وی با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره وحدت شیعه و سنی گفت: برخی وحدت را تاکتیک، برخی راهبرد و برخی هم به طور کلی مخالف این وحدت هستند و این موضوع در نظرات مختلف افراد در جلسه مطرح و حجت الاسلام زمانی، معاون بین الملل حوزه به جمع بندی نظرات و نقد آن خواهد پرداخت.



معاون تهذیب حوزه های علمیه از دریافت بیش از 90 نفر چکیده مطالب از سوی طلاب اشاره کرد و افزود: فرصت برای ارسال چکیده تا 25 اردیبهشت ماه وجود داشت که تا آخر اردیبهشت ماه تمدید شد.



وی ادامه داد: نشست سوم این سلسله جلسات مهرماه با عنوان حوزه دولتی و دولت حوزوی برگزار خواهد شد و موضوعاتی مانند آخوند حکومتی و ... بحث می شود.



حسینخانی تاکید کرد: این کرسی ها در راستای تحقق فرمایش رهبری برای ایجاد فضای آزاداندیشی درحوزه ها برگزار می شود.