عشایر خراسان جنوبی از بیمه حوادث محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری صبح سه شنبه در جمع اعضای شورای عشایر استان، با تاکید بر ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن عشایر استان برای بیمه حوادث، اظهارداشت: این استان همواره با آسیب‌ ها و حوادث زیادی در مناطق عشایری مواجه است، که ضرورت بیمه حوادث برای جامعه عشایر را دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه بیمه حوادث و بیمه های کارآفرینی از جمله قالب بافی و ... اخیرا مبتنی بر آموزش شده و یارانه دولت شامل افراد آموزش داده می شود، تصریح کرد: عشایر استان به دلیل عدم بهره مندی از آموزش های لازم در این زمینه از بیمه حوادث محروم مانده است.

طاهری با اشاره به اینکه در این راستا باید تدابیر ویژه ای برای آموزش و تحت پوشش قرار دادن عشایر در این بیمه اندیشیده شود، اظهارداشت: با توجه به فراگیر نشدن درست بیمه روستایی عشایری در بین جامعه عشایری باید اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شود.

وی ایجاد پستی با عنوان هماهنگ ‌کننده برای فروش و بازاریابی محصولات جامعه عشایری را عاملی موثر در راستای تولید اشتغال مولد و فروش محصولات و صنایع ‌دستی در مناطق عشایری استان عنوان کرد و بیان داشت: این امر موجب استقرار و ثابت شدن عشایر در نوارهای مرزی شده و امنیت استان بیش از پیش تامین می شود.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان‌ جنوبی در پایان عدم فروش تولیدات عشایر را از دغدغه های اصلی این قشر دانست و یادآور شد: در این راستا باید تدابیر لازم از سوی مسئولان و فروش محصولات عشایر در بازارهای مصرف استان و خارج از استان زمینه اشتغال مولد و افزایش تولید فراهم می شود.

تولید علوفه در مناطق عشایری فرهنگ سازی شود

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌ جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه پرداخت یارانه علوفه برای عشایر یک اقدام موقتی است، گفت: در این راستا باید تولید علوفه از سوی جامعه عشایر در دستور کار قرار گرفته و به یک فرهنگ در این مناطق تبدیل شود.

غلامرضا هادربادی با بیان اینکه در ارائه یارانه‌ها به عشایر توجه ویژه‌ای شده است، افزود: احداث آبشخور دام، چاه های مالداری، قنوات و انتقال آب به مناطق عشایر از جمله این خدمات بوده است.

وی با اشاره به اینکه عشایر یک قشر مولد بوده و بیشتر تولیدات دامی خراسان ‌جنوبی متعلق به این قشر است، افزود: کمک به این قشر منجر به افزایش تولید داخلی شده و در توسعه اقتصادی استان نقش بسزایی دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌ جنوبی در پایان اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی را بستری مناسب برای کمک به مناطق عشایری دانست و یادآور شد: تسهیلات کم بهره به ویژه در زمینه احیای صنایع ‌دستی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

احداث دو جایگاه عرضه سوخت در مناطق عشایر

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اخذ مجوز برای احداث دو جایگاه عرضه سوخت در مناطق عشایر استان خبر داد.

محمود واحدیان ابوترابی با اشاره به اینکه احداث جایگاه های سوخت به تراکم جمعیتی منطقه بستگی دارد، اظهارداشت: طبق بررسی انجام شده این جایگاه ها به منظور سوخت رسانی و عرضه نفت سفید به عشایر راه اندازی خواهد شد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی یادآور شد: هم اکنون سوخت رسانی به مناطق عشایر به صورت سیار انجام می شود.