کتابهای کهنه درسی دانش آموزان جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی، خارج کردن کتابهای درسی مستعمل از زباله های خانگی و بازیافت اوراق این کتابها برای تهیه خمیر کاغذ را از اهداف مهم این طرح ذکر کرد و افزود: این کتابها به انبار اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی منتقل می شود و پس از طی کردن مراحل لازم دوباره به کاغذ یا مقوا تبدیل شود.

وی گفت: کیفیت این کاغذها مانند کاغذهای دیگر است و از آن می توان برای تولید سوخت، عایق کردن دیوارها و سقف، پرکننده رنگ یا پوشش استفاده کرد.

فرخی افزود: یکی از برنامه های اداره بازیافت آموزش و تشویق دانش آموزان به تفکیک پسماندهای خشک از جمله کاغذ و کتاب و حفظ منابع طبیعی از جمله جنگلها است.

وی گفت: به همت آموزشگران اداره بازیافت و همکاری آموزش و پرورش منطقه 8، ضمن آموزش به دانش آموزان در خصوص تفکیک پسماندها از جمله کتاب و دفترهایی که قابل استفاده نیست، از طریق اداره بازیافت جمع آوری و به مرکز پردازش انتقال داده می شود.

فرخی اظهارداشت: این اداره با تحویل کتاب و دفتر از دانش آموزان (آخرین روز مدرسه) جوایزی به آنان اهداء می کند.