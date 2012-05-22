ریه های غبارگرفته زاگرس/ نفسهای لرستان طعم خاک می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نفسهای مردم طعم و بوی خاک می دهد، صدای سرفه های متعدد را می توان در تاکسی و اتوبوس و اماکن عمومی شنید، داروخانه ها برای فروش ماسک به مردم شلوغ شده اند، بیمارستان ظرفیت پذیرش بیماران قلبی و ریوی را ندارند، همه اینها سوژه های تکراری روزهای غبارآلود است، روزهایی که آنقدر تکرار شده که انگار تبدیل به جزئی از زندگی مردم غرب و جنوب شده است.

رنگ خاکی هوا و ماشین های غبارگرفته و شیشه های آغشته به ذرات خاک سوژه ای است که از آن هزاران گزارش و عکس منتشر شد ولی انگار گفتن از این پدیده به اندازه همین عکسها و گزارشها قابل تامل بوده چرا که هر روز بیشتر شاهد این پدیده هستیم و روزهای بیشتری را به فهرست روزهای ناسالم اضافه می کنیم.

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور از آمارها می گوید و اینکه هر سال تعداد روزهای آلوده نسبت به سال قبل بیشتر می شود و این روند اذهان را اینگونه نهیب می زند که ممکن است روزی برسد که هر روزمان غبارآلود باشد و انگار نه انگار که روزی در هوای بهشتی لرستان می شد نفس کشید.

به این فکر کنید که استمرار این روند روزهایی را رقم خواهد زد که دیگر بدون ماسک نتوانیم از خانه هایمان بیرون بیائیم و برای نفس کشیدن در هوای آزاد دنبال یک ذره هوای خالی از ریزگرد باشیم!

به هر روی به نظر می رسد در صورتیکه هر چه سریعتر برای این چالش اساسی چاره ای اندیشیده نشود باید شاهد تبعات بیشتری در این زمینه بود، تبعاتی که سلامت میلیون ها ایرانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به ورود موج جدید ریزگردهای عربی به لرستان، بیان داشت: در حال حاضر میزان آلودگی هوای استان لرستان حدود 8 برابر حد استاندارد است.

محمد حسین بازگیر میزان استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم در مترمکعب عنوان کرد و افزود: این در حالی است که هم اکنون میزان ذرات معلق در هوای این استان به طور متوسط 1200 میکروگرم بر مترمکعب است.

وی یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر خرم آباد ریزگردهای عربی در آسمان دیگر شهرستانهای استان از جمله پلدختر، بروجرد، نورآباد و ... هم مشاهده می شود.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای لرستان، از شهروندان لرستانی خواست در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل و تردد کودکان و سالمندان در این هوای آلوده خودداری کنند.

وی تصریح کرد: امروز چهاردهمین روز آلوده استان در سالجاری است.

بنابر این گزارش امروز که هوای استان لرستان چهاردهمین روز آلوده خود را در سال 91 تجربه می کند باید به این نکته اشاره کنیم که یک دهه از تولد پدیده شومی به نام ریزگردها می گذرد؛ به راستی بعد از گذشت یک دهه از زندگی در کنار ذرات ریزی که در مقابل هجوم گسترده آنها هستیم، چه باید کرد.

این در حالیست که اثرات بی شمار گرد و غبار بر روی سلامتی مردم موضوع بسیار مهمی است که در سالهای اخیر هزینه های بسیاری را بر اهالی زاگرس تحمیل کرده است.

ریزگردها در یک دهه اخیر بیش از 20 استان کشور را درگیر خویش کرده اند تا بدین ترتیب سلامتی بیش از میلیونها ایرانی با تبعاتی چون بیماریهای حاد تنفسی، قلبی و عروقی دست به گریبان باشد.

این در حالیست که هنوز متولیان امر اطلاعات کافی در مورد ترکیبات این ریزگردها در اختیار مردم قرار نداده اند تا مردم کشورمان با آگاهی بیشتری در مواجهه با این پدیده اقدامات لازم را انجام دهند.

با این اوصاف به نظر می رسد ریزگردهای عربی به مهمان هر روز ایرانیها و به ویژه مردمان استانهای غرب و جنوب کشور تبدیل شده اند که باید به دور از هرگونه فرافکنی در اولین گام به مردم بگوییم که این ذرات می توانند چقدر خطرناک باشند.

این ذرات معلق در برخی موارد حاوی ذرات قابل زیستی هستند که برای سلامتی مردم به شدت خطرناک هستند. این ذرات معلق می توانند انواع باکتری ها، جلبک ها و کپک ها را با خود به دورترین نقاط ممکن انتقال دهند.

این در حالیست که این ذرات همچنین می توانند مواد غیر زنده دیگری را نیز با خود جابجا کنند که می توان به ترکیبات آلی، فلزات و گرد و غبار اشاره کرد.

مطابق بررسی کارشناسان امر اگر ذرات معلق وارد ریه ها شوند و در آنجا باقی بمانند به چند طریق می توانند اثرات سمی خود را اعمال کنند به طوریکه مطالعات نشان می دهد افزایش غلظت ذرات معلق در هوا می توانند در درازمدت بیماری هایی همچون عفونت های دستگاه تنفسی، اختلالات قلبی، برونشیت و ... را به وجود بیاورند.