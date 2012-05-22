رونمایی از استراتژی معدن تا دو ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کار تدوین استراتژی بخش معدن به پایان رسیده است و این استراتژی ظرف دو ماه آینده رونمایی می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر بازرسی از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم، تخصصی‌تر و کاملتر شده و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنجم هدایت خواهد شد، این در شرایطی است که با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سند راهبردی برای مدیریت صحیح بازرسی از معادن تدوین شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون اهداف این سند راهبردی در بخش های استخراج و اکتشاف دنبال می‌شد؛ اما از ابتدای امسال در بخش فراوری معدنی نیز اهداف این سند مد نظر قرار می گیرد. بر این اساس، هم اکنون چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که صلاحیت علمی و فنی آنها تایید شده است در حال بازرسی از معادن هستند.

جعفری گفت: بازرسی‌ها برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی ، بهره برداری صحیح از معادن، رعایت اصول ایمنی و فنی، پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و محاسبه برداشت واقعی از معادن صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم باید به تولید 1.5 میلیون تن آلومینیوم دست یابیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا با مسئولان کشور گینه در حال مذاکره هستیم تا طرح واردات بوکسیت از این کشور را بزودی اجرایی کنیم. این درحالی است که طرح واردات بوکسیت از گینه به مناقصه گذاشته شد و پیمانکار آن نیز مشخص شده است.

جعفری گفت: در برنامه پنجم توسعه 44 هزار و 500 میلیارد تومان در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری می شود که از این میزان 5 هزار و 700 میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری امسال است. همچنین سال گذشته 12.5 میلیارد دلار در حوزه معادن صادرات داشتیم که در پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به 23 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه 450 میلیارد تومان برای هزینه های اکتشافی و توسعه معادن و همچنین 1.5 درصد از فروش سالانه معادن برای بومی سازی و هزینه های تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است که این سهم بیش از 300 میلیارد تومان خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته 10 میلیارد تومان در بومی سازی صنایع معدنی هزینه شده است. در این میان سهم بومی سازی در تولید سیمان 80 درصد، آلومینیم 60 درصد ، گندوله سازی 50 درصد، احیاء مستقیم 80 درصد، کوره بلند 65 درصد، فولاد 60 درصد و مس حدود 70 درصد بوده است.

وی افزود: سال گذشته در صادرات فولاد 49 درصد ، آلومینیم 34 درصد و در صادرات مس 9 درصد رشد داشته ایم و این در حالی است که بیشترین دغدغه ما تأمین نیاز داخلی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصویب قانون معادن شرایط مناسبی برای حضور فعالتر بخش خصوصی فراهم شده است و شفافیت در واگذاری‌ها و نوع واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز بهتر شده است.

وی اظهار داشت: امسال 16 میلیون و 255 هزار تن فولاد خام تولید خواهد شد و این در حالی است که سال گذشته این رقم 14 میلیون و 133 هزار تن بود. همچنین سال گذشته 17 میلیون تن محصولات فولادی تولید شد که با برنامه ریزی‌های انجام شده امسال به بیش از 18 میلیون تن خواهد رسید.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته در تولید فولاد خام 11 درصد ، محصولات فولادی 8.8 درصد ، مس کاتدی 6 درصد ، آلومینیم 8.5 درصد و در تولید سنگ آهن 0.1 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته ایم و فقط در تولید کنسانتره ذغال سنگ 5 درصد کاهش داشتیم که علت آن تعمیرات فنی در کارخانه ها بوده است.

جعفری افزود: هم اکنون در تولید فولاد خام رتبه 17 ، آلومینیم 22 ، سنگ آهن 10 و در تولید سیمان رتبه 9 دنیا را در اختیار داریم. این در شرایطی است که سال گذشته صدور گواهی کشف از نظر تعداد 7 درصد و از نظر ذخیره 60 درصد در مقایسه با سال 89 افزایش داشت.