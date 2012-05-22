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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

توضیح یک خبر مهر/

زمانی: دفتر موسیقی بوشهر مجوز کنسرت گیتارنوازی را صادر کرده بود

زمانی: دفتر موسیقی بوشهر مجوز کنسرت گیتارنوازی را صادر کرده بود

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: کنسرت گیتار نوازی که قرار بود در شهر بوشهر برگزار شود از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز دریافت نکرده بود و متاسفانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد در بوشهر بدون اطلاع، اقدام به ارائه مجوز به این کنسرت گیتار نوازی کرده بود.

محمد میرزمانی؛ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ضمن بیان این مطلب در توضیح خبری مبنی بر دلیل لغو مجوز کنسرت گیتار نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اقدام کنسرت گیتار نوازی که قرار بود در شهر بوشهر برگزار شود از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز دریافت نکرده بود و متاسفانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد در بوشهر بدون اطلاع، اقدام به ارائه مجوز به این کنسرت گیتار نوازی کرده بود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه افزود: توصیه دفتر موسیقی وزارت ارشاد در تهران به همه مدیران موسیقی توصیه می کند که اولویت اجرای موسیقی را بر حمایت از موسیقی اصیل ایرانی و همچنین موسیقی نواحی و بومی استان ها بگذارند.

وی در ادامه افزود: قطعاتی برای اجرا در کنسرت های شهرستان باید انتخاب شود که دربرگیرنده شرایط اجتماعی روز و موسیقی مناطق مختلف استان ها باشد. از همین رو بوشهر از جمله مناطقی است که موسیقی غنی بومی و محلی جنوب کشور را در فرهنگ عامه مردم دارد به همین دلیل بهتر است به جای برگزاری کنسرت گیتارنوازی و اصولا قطعات موسیقی وارداتی ، اجراهای بومی مناطق روی صحنه رود.

این مدیر موسیقی در پایان افزود: بیان موسیقی مربوط به کشورهای دیگر دغدغه موسیقایی ما نیست از همین رو ترجیح می دهیم به انواع موسیقی دستگاهی و موسیقی نواحی مجوز اجرا بدهیم.

کد مطلب 1608927

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