ملی پوشان معلول و جانباز سمنان برای شرکت در مسابقات جهانی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان معلول و جانباز استان سمنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

دو ورزشکار، مربی و سرپرست از استان سمنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهانی جانبازان و معلولین "آیواز" در اردوی تیم ملی حاضر می شوند.

احسان اباظهری و مصطفی افضلی دو ورزشکار استان سمنان هستند که در اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین که از اول تیرماه در تهران برگزار می شود حضور می یابند.

احسان اباظهری در پرتاب دیسک، نیزه و وزنه و در کلاس اف 57 و مصطفی افضلی در پرتاب دیسک و در کلاس اف 58 به رقابت می پردازد.

رمضانعلی بختیان به عنوان سرپرست و اکبر فراتی به عنوان مربی این تیم را همراهی می کنند.

تیم ملی دو و میدانی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان جانبازان و معلولین "آیواز" که از بیست و ششم تیرماه لغایت چهارم مرداد در کشور چک برگزار می شود شرکت می کنند.

تیم بدمینتون روغن گلبهار سمنان در رقابت های لیگ برتر به پیروزی رسید



تیم روغن گلبهار سمنان در بازی معوقه هفته دهم رقابت های لیگ برتر بدمینتون کشور، برابر نماینده خوزستان به پیروزی دست یافت.

در این بازی که سمنانی ها در سالن اختصاصی بدمینتون میزبان آن بودند، توانستند حریف خوزستانی خود را 4 بر یک مغلوب درخشش خود کنند.

در این رقابت، محمد رضا دارایی و محمد مهدی ولی پور به همراه شهرام کرمی و حسن متقی دو دیدار دوبل خود را به نفع روغن گلبهار سمنان به پایان رساندند.

همچنین پراگاسا بازیکن اندونزیایی روغن گلبهار به همراه شهرام ملک کرمی در دو بازی انفرادی حریفان خود را بردند و حسن متقی بازیکن دیگر گلبهار در بازی انفرادی خود برابر حریف اندونزیایی نماینده خوزستان شکست خورد.

محمد رضا دارایی و محمد مهدی ولی پور به همراه شهرام کرمی و حسن متقی نیز دو دیدار دوبل را به نفع روغن گلهبار سمنان به پایان رساندند.



تیم روغن گلبهار سمنان در این رقابت ها با هفت برد و سه باخت، 24 امتیازی است و تا قبل از این دیدار در رتبه چهارم قرار داشت.



تیم بدمینتون روغن گلبهار سمنان در ادامه این رقابت ها پنجشنبه هفته جاری میزبان نماینده گیلان است.

