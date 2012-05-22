انتقاد من درباره برخی از اعضای سپاه بود/ هیچ قداستی برای هیچ نهادی قائل نیستم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از آنکه در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان علیه نطق دیروز مطهری تذکر و صحبت کردند، علی مطهری در پاسخ به این اظهارات، گفت: پس از نطق بنده حرف هایی در مجلس و رسانه ها زده شد که در همه موارد از سخنان من به عنوان اهانت و بی ادبی انتقاد می کردند، کجای حرف بنده اهانت و بی ادبی بود؟

وی افزود: حرف من این بود که سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم از برخی کاندیداهای مورد نظر خود حمایت کرد و برای این کار تمام قد وارد شد همین امر دخالت در انتخابات است.

مطهری ادامه داد: بنده نگفتم که سپاه در انتخابات تقلب کرده است. بسیاری از فرماندهان سپاه حرف بنده را قبول دارند.

وی تصریح کرد: بنده اطلاع دقیق دارم که مقام معظم رهبری از این رفتار سپاه در انتخابات اخیر راضی نبودند. حرف من برخی از افراد است.

مطهری در خصوص انتقاد الیاس نادران نماینده تهران به بخشی از نطقش که مربوط به جمعیت ایثارگران می شد، گفت: در مورد جمعیت ایثارگران دفاعیات نادران منطقی نبود.

از ابتدای تشکیل 8+7 عده ای گفتند این چند نفر نباید در فهرست جبهه متحد حضور داشته باشند اگر اینها موجب تفرقه نشده اند، چه کسانی موجب تفرقه شده اند؟

مطهری در پایان افزود: نماینده باید درباره همه امور کشور اظهار نظر کند. نباید هیچ قداستی برای هیچ نهادی قائل شویم.