خانه سینما فعالیت خود را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه هیات مدیره خانه سینما آمده است: در پی اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دستور انحلال خانه سینما ضمن تبریک به اهالی صبور و عزیز جامعه اصناف سینمای ایران، بار دیگر بر اعتقاد بر بهره گیری از ظرفیتهای قانونی به عنوان راه حل و گره گشایی بسیاری از مسائل و مشکلات تاکید می کنیم.

در ادامه آمده است: با سپاس از دیوان محترم عدالت اداری در مورد رفع سوء تفاهمات اعلام می کنیم خانه سینما فعالیتهای رسمی خود را از روز سوم خرداد ماه، سالروز آزادی خرمشهر عزیز، که نماد عشق و ایثار و آزادی است، از سر می گیرد.