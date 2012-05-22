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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

در واکنش به پیگیری رسانه‌ها/

وزارت ارشاد به ایراد وارده بر صدور دستور انحلال خانه سینما پاسخ داد

وزارت ارشاد به ایراد وارده بر صدور دستور انحلال خانه سینما پاسخ داد

در پی انتشار برخی اخبار به نقل از دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ایراد وارده به صدور دستور انحلال خانه سینما دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ارشاد به این اخبار پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پاسخ آمده است: در صورت وصول ابلاغ رسمی قضائی، این هیأت در اولین فرصت نسبت به تشکیل جلسه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری اقدام و طرح ایراد وارده را بررسی می‌کند.

اسماعیلی عنوان کرد: صدور دستور انحلال خانه سینما تا اعلام قطعی نظر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری به قوت خود باقی است.

وی افزود: هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری به استناد "ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می­‌شود." (مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی) تنها مرجع صالح رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری است.
 
 
کد مطلب 1608964

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