وزارت ارشاد به ایراد وارده بر صدور دستور انحلال خانه سینما پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پاسخ آمده است: در صورت وصول ابلاغ رسمی قضائی، این هیأت در اولین فرصت نسبت به تشکیل جلسه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری اقدام و طرح ایراد وارده را بررسی می‌کند.

اسماعیلی عنوان کرد: صدور دستور انحلال خانه سینما تا اعلام قطعی نظر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری به قوت خود باقی است.

وی افزود: هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری به استناد "ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می­‌شود." (مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی) تنها مرجع صالح رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری است.



