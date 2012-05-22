به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان‌الدین غفوریان در نشست خبری خود با خبرنگاران از بازار کساد خودروهای بالای 50 میلیون تومان در سال گذشته خبرداد و گفت: اگرچه مشکل توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در سال گذشته حل شد، اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل جانبی اقتصاد، واردات خودروهای لوکس به کشور روند کاهشی داشته است.

مدیر فروش و خدمات پس از فروش رامک‌خودرو، نماینده انحصاری واردات خودروهای سانگ یانگ کره‌جنوبی در ایران افزود: سال 87 حدود 50 هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده که این رقم در سال 90 با کاهش قابل توجهی به 39 هزار و 700 دستگاه رسیده است.

وی تصریح کرد: اطلاعات دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که تولید خودروی بالای 40 میلیون تومان در سال 89 معادل 8 تا 9 هزار دستگاه بوده که این رقم در سال گذشته به نصف رسیده است.

به گفته غفوریان، تولید برخی محصولات شرکت هیوندایی نیز در ایران متوقف شده؛ اما در مقابل واردات خودروهای بالای 40 میلیون تومان نیز کمتر شده است. وی اظهار داشت: سال گذشته 8500 دستگاه خودرو از سوی این شرکت وارد شده است.