تفکیک معاونت فرهنگی از معاونت دانشجویی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون دانشجویی آذربایجان غربی با بیان اینکه تفکیک معاونت‌ فرهنگی از معاونت دانشجویی در دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تربیت اخلاقی دانشجویان داشته باشد، افزود: نقش دانشگاه در صحنه های اجتماعی بسیار موثر بوده و جامعه در حوزه های مختلف از دانشگاهها الهام می گیرند.

وی با بیان اینکه موفقیت در برنامه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با حضور دانشگاه در همه صحنه ها محقق می شود، اظهار داشت: مدیریت استان در حوزه فرهنگی بدنبال حرکت نهضت گونه بوده و همانند بخشهای عمرانی و اقتصادی در حوزه فرهنگ نیز باید جهاد گونه وارد و شعار نهضت فرهنگی عملیاتی شود.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روحیه مطالبه‌ گری دانشجویان و جوانان ایران اسلامی، ادامه داد: متاسفانه نسل جدید پس از انقلاب اسلامی فضای کار و تلاش را تجربه نکرده و رفاه اجتماعی و امکانات را طلب دارد که در این راستا نیازمند برنامه ریزی دقیق برای تربیت صحیح این نسل هستیم.

فتح الهی یادآور شد: رشد سریع وسایل ارتباط جمعی و امکان کسب آگاهی از آخرین علوم روز شرایطی را به وجود آورده که دانشجویان باید علوم و فنون روز را در کنار آموزش‌های رسمی دانشگاه‌ها کسب کنند و در این راستا برنامه‌ریزی‌های فرهنگی دانشگاه‌ها نیز باید پا به پای تفکر دانشجویان به روز شود.

