غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر، درخصوص بازسازی ذخایر دریایی برای استحصال خاویار دریایی اظهارداشت: درحال حاضر استحصال خاویار دریایی از خزر ممنوع است و براین اساس، رویکرد خود را به سمت استحصال خاویار از ماهیان خاویاری پرورشی تغییر داده ایم.

وی با بیان اینکه به منظور بازسازی ذخائر دریایی در سال 89 درحدود 3 میلیون و 600 هزارقطعه و در سال 90 در حدود 4 میلیون و 800 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در دریای خزر رها کرده ایم، گفت: همچنین به منظور بازسازی ذخائرو احیاء منابع غذایی دریای خزرامسال قصد داریم بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری را در دریای خزر رها کنیم.

رئیس سازمان شیلات در ادامه درباره پرورش ماهیان خاویاری در سال جاری اظهارداشت: با توجه به ظرفیت خوبی که در کشوربرای پرورش ماهیان خاویاری وجود دارد، در سال جاری بیش از یک تن خاویار تولید خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در شمال کشور مزارع زیادی برای پرورش ماهیان خاویاری تاسیس شده است، گفت: هم اکنون در حدود 17 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد که به تدریج تعداد این مزارع افزایش خواهد یافت.

به گفته رازقی، ظرفیت تولید گوشت ماهی خاویاری سالانه بیش از 700 تن و ظرفیت تولید خاویار پرورشی بیش از 25 تن است.

