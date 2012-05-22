142 اثر به جشنواه سراسری فرهنگی هنری بانوان سردشت ارسال شد

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ششمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری ادبی بانوان 10 الی 11 خرداد با میزبانی سردشت برگزار می شود افزود: هم اکنون 142 اثر شامل 37 قطعه شعر و 105 مقاله از طرف فعالان ادبی 21 استان به دبیرخانه جشنواره در سردشت رسیده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی در مجموع حدود 100 اثر به بخش پایانی و مسابقه راه پیدا کرده است که توسط داوران جشنواره متشکل از دکتر نادر کریمیان، دکتر شهربانو سحابی، دکتر مهری پاکزاد داوری و ارزیابی می شوند.

حجت الاسلام کریمی با با اشاره به اینکه در طول 2 روز برگزاری جشنواره از هر 12 محور اعلام شده حدود یک سوم مقالات و اشعار راه یافته به بخش پایانی ارائه می شود اظهارداشت: درمراسم اختتامیه بر اساس رای داوران از 8 مقاله برتر و 3 شعر برتر با لوح افتخار، تندیس جشنواره و پاداش نقدی تجلیل بعمل می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: از میان 142 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 109 اثر مربوط به خانمها و 33 اثر مربوط به آقایان است که حدود 77 درصد صاحبان آثار را بانوان تشکیل داده اند همچنین محور جاگاه زن در اسلام با 21 مقاله حدود 15 درصد کل آثار رسیده را شامل می شود.

حجت الاسلام کریمی ترکیب صاحبان آثار ارسالی از لحاظ وضعیت تحصیلی 11درصد با مدرک دکتری 28 درصد با تحصیلات ارشد و حوزوی 46 درصد با مدرک کارشناسی و 15 درصد زیر لیسانس اعلام کرد.