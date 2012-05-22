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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

نجاریان در گفتگو با مهر:

تیم "راه ساری" در لیگ برتر فوتسال کشور باقی ماند

تیم "راه ساری" در لیگ برتر فوتسال کشور باقی ماند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه راه ساری گفت: با تغییر اساسنامه و افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر از 14 تیم به 16 تیم ، تنها نماینده فوتسال مازندران در لیگ برتر فوتسال کشور باقی ماند.

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ابلاغ رسمی این تصمیم، به رغم سقوط تیم فوتسال راه ساری از لیگ برتر در رقابتهای سال گذشته، سال آینده در این رقابتها حضور خواهیم داشت.

وی افزود: در رقابتهای سال آینده که از پنجم مرداد آغاز می شود تلاش می کنیم با برطرف کردن نقاط ضعفی که منجر به سقوط این تیم شد، حضور آبرومندانه ای در لیگ برتر داشته باشیم و از اعتبار فوتبال مازندران دفاع کنیم.

مدیرعامل باشگاه راه ساری افزود: برنامه ریزی برای جذب کمک های ملی، بازیکنان  و استخدام کادر فنی را آغاز کرده و با تلاش دست اندرکاران باشگاه، تیمی قدرتمند را روانه مسابقات خواهیم کرد.

نجاریان ادامه داد: سقوط تیم فوتسال راه ساری به عنوان باسابقه ترین تیم لیگ برتر، یک اتفاق بود که بدون تردید این حادثه در رقابتهای سال آینده و بعد از آن تکرار نخواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان مازندران و شهر ساری با حمایت بیشتر از این تیم، زمینه کسب نتایج مناسب راه ساری را فراهم کنند.

کد مطلب 1608998

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