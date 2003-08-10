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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۱۲

راهنمايي و رانندگي اعلام كرد:

فعاليت مسافربرهاي شخصي فاقد پلاك تاكسي موقت ، غير قانوني است

فعاليت مسافربرهاي شخصي فاقد پلاك تاكسي موقت ، غير قانوني است

تردد مسافربرهاي شخصي فاقد پلاك تاكسي موقت غير قانوني است و در صورت مشاهده اين تخلف از حركت آنها جلوگيري خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر اداره كل فرهنگ ترافيك در اطلاعيه اي خطاب به رانندگان خودروهاي مسافر بر شخصي تحت پوشش سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تاكيد كرده است  فعاليت  رانندگان خودروهاي مسافر بر شخصي كه بدون پلاك تاكسي موقت  اقدام به جا به جايي مسافران در سطح شهر مي كنند ، غير قانوني بوده و در صورت مشاهده اين موارد ضمن برخورد با خودروهاي متخلف  ، از ادامه فعاليت آنها در سطح شهر جلوگيري خواهد شد.

 در اين اطلاعيه از رانندگان  در خواست شده كه به منظور ساماندهي ،  اخذ مجوز هاي لازم و دريافت  پلاك تاكسي موقت ، در اسرع وقت  به سازمان تاكسيراني تهران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند .

گفتني است  اين طرح به منظور برقراري  نظم اجتماعي و حفظ امنيت شهرونداني كه براي تردد در سطح شهر در ساعات مختلف شبانه روز از تاكسي ها استفاده مي كنند ، اجرا مي شود .

کد مطلب 16090

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