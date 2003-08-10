فعاليت مسافربرهاي شخصي فاقد پلاك تاكسي موقت ، غير قانوني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر اداره كل فرهنگ ترافيك در اطلاعيه اي خطاب به رانندگان خودروهاي مسافر بر شخصي تحت پوشش سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تاكيد كرده است فعاليت رانندگان خودروهاي مسافر بر شخصي كه بدون پلاك تاكسي موقت اقدام به جا به جايي مسافران در سطح شهر مي كنند ، غير قانوني بوده و در صورت مشاهده اين موارد ضمن برخورد با خودروهاي متخلف ، از ادامه فعاليت آنها در سطح شهر جلوگيري خواهد شد.

در اين اطلاعيه از رانندگان در خواست شده كه به منظور ساماندهي ، اخذ مجوز هاي لازم و دريافت پلاك تاكسي موقت ، در اسرع وقت به سازمان تاكسيراني تهران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند .

گفتني است اين طرح به منظور برقراري نظم اجتماعي و حفظ امنيت شهرونداني كه براي تردد در سطح شهر در ساعات مختلف شبانه روز از تاكسي ها استفاده مي كنند ، اجرا مي شود .