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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۵

پینگ‎پنگ‎بازان ایران در مسابقات اوپن مراکش شرکت می‎کنند

پینگ‎پنگ‎بازان ایران در مسابقات اوپن مراکش شرکت می‎کنند

تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران با در اختیار داشتن هفت بازیکن در دو بخش مردان و زنان، در مسابقات اوپن مراکش شرکت می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد و نیما عالمیان، محمد رضا اخلاق‎پسند، و پوریا عمرانی همراه با ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم جلالی پینگ‎پنگ‎بازان اعزامی به مسابقات اوپن مراکش هستند. مهرداد بابادی‎وند  و فاطمه رجبی هدایت این بازیکنان را در این رقابت‎ها بر عهده خواهند داشت.

مسابقات تنیس روی میز اوپن مراکش 2 الی 5 تیر ماه درشهر رباط برگزار می‎شود.  دوازده تیم از کشورهای بلژیک، بلغارستان، فرانسه، هند، ایران، کویت، هلند، نیجریه، روسیه، سنگاپور، سوئد و چین‎تایپه در این رقابت‎ها شرکت دارند.

برای مسابقات تنیس روی میز اوپن مراکش 15 هزار یورو جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. این مسابقات دارای رنکینگ جهانی است. 

 
 
 
کد مطلب 1609005

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