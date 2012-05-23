به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد و نیما عالمیان، محمد رضا اخلاق‎پسند، و پوریا عمرانی همراه با ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم جلالی پینگ‎پنگ‎بازان اعزامی به مسابقات اوپن مراکش هستند. مهرداد بابادی‎وند و فاطمه رجبی هدایت این بازیکنان را در این رقابت‎ها بر عهده خواهند داشت.

مسابقات تنیس روی میز اوپن مراکش 2 الی 5 تیر ماه درشهر رباط برگزار می‎شود. دوازده تیم از کشورهای بلژیک، بلغارستان، فرانسه، هند، ایران، کویت، هلند، نیجریه، روسیه، سنگاپور، سوئد و چین‎تایپه در این رقابت‎ها شرکت دارند.

برای مسابقات تنیس روی میز اوپن مراکش 15 هزار یورو جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. این مسابقات دارای رنکینگ جهانی است.



