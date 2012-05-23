بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جذب بازیکن خارجی به این دلیل انجام شده است که تیم کاله در جریان مسابقات باشگاههای آسیا و در صورت دراختیار نداشتن کامل بازیکنانش دچار مشکل نشود، اظهارداشت: اگر به هنگام برگزاری مسابقات بازیکنان ملیپوش خودمان را در اختیار داشته باشیم از این بازیکن خارجی استفاده نخواهم کرد!
وی با بیان اینکه بازیکن خارجی گرفتیم تا دستمان در پوست گردو نماند، تصریح کرد: هنوز در مورد ترکیب تیم کاله در مسابقات باشگاههای آسیا بلاتکلیفیم و دقیقا نمیدانیم چه بازیکنانی را در اختیار خواهیم داشت. مبنا را بر این گذاشتیم که تیم ملی به بازیهای المپیک لندن صعود میکند و با این مبنا بازیکن خارجی گرفتیم.
سرمربی تیم والیبال کاله با تاکید بر اینکه در صورت ناکامی تیم ملی از راهیابی به بازیهای المپیک مشکلی برای استفاده از بازیکنان ملیپوشمان نداریم، خاطرنشان کرد: البته در صورت کسب سهمیه هم اینکه اجازه داشته باشیم بازیکنانمان را درترکیب قرار دهیم به نشست با ولاسکو و داورزنی بستگی دارد.
عطایی تاکید کرد: در هرصورت بازیکن خارجی گرفتیم تا در صورت نیاز بتوانیم از او استفاده کنیم اگرچه ترجیح میدهم از ترکیب یکدست ایرانی استفاده کنم.
وی از معرفی دقیق بازیکن خارجی تیمش امتناع کرد و گفت: او اهل کشور اسلوونی است و در پست پشت خط زن کار میکند. در این پست فقط یک بازیکن داریم و اگر نتوانیم بازیکن ملیپوش خود را به خدمت بگیریم، به این والیبالیست اسلوونیایی بازی میدهیم. ضمن اینکه فعلا توافقاتمان با این بازیکن فقط برای حضور در مسابقات باشگاههای آسیاست.
سرمربی تیم والیبال کاله آمل در مورد روند تمرینات این تیم اظهارداشت: تا امروز بدون بازیکنان ملیپوش تمرینات را دنبال کردهایم. البته تا دو سه روز دیگر با همکاری فدراسیون والیبال و سرمربی تیم جوانان، عبادی پور از ترکیب این تیم به ترکیب کاله ملحق میشود.
عطایی تاکید کرد: در این مدت و به خاطر کامل نبودن ترکیب تیم فقط روی برنامههای تکنیکی کار کردهایم و اصلا کارهای تاکتیکی انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا 10 تا 18 تیرماه در شانگهای چین برگزار میشود. کاله در گروه اول این مسابقات با نمایندگان قطر، ازبکستان و میانمار همگروه است.
نظر شما