مسیر پونک تامترو صادقیه مسیر بدون دخانیات انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده ،قائم مقام شهردارمنطقه با اعلام این خبرگفت: به منظور آگاهی بخشی وفرهنگسازی مضرات مصرف دخانیات وتاثیرات منفی آن درسلامت شهروندان برنامه های متنوع فرهنگی وآموزشی همزمان با هفته بدون دخانیات برگزارمی شود.

وی افزود : بدین منظور همزمان با 4 خرداد ماه 46 ایستگاه مشاوره و اطلاع رسانی درمسیر تقاطع پونک تا ایستگاه مترو صادقیه برپا می شود .

به گفته بابازاده کارشناسان سلامت به همراه اعضای کانون های پیشگیری از دخانیات با استقرار درایستگاهها وارائه بروشورهای آموزشی ودردست گرفتن بنرهایی با مضمون "سیگار نخرید،سیگارنکشید"به شهروندان اطلاع رسانی می کنند.

قائم مقام شهردارمنطقه با اشاره به راه اندازی 7بوستان بدون دخانیات درسطح منطقه گفت: برگزاری کلاس های آموزشی ،اجرای تئاتربا موضوع پیشگیری ازدخانیات درسرای محلات ،برگزاری مسابقات نقاشی ومقاله نویسی درمدارس ازدیگر برنامه های پیش بینی شده است.

وی همچنین از برگزاری مراسم نمادین آتش کشیدن ماکت سیگار دربوستان میعاد خبردادوگفت: دریافت سیگار ازافراد سیگاری و اهدای گل به آن ها درمعابر عمومی ومعدوم سازی ودفن نمادین آن توسط کودکان ازدیگر برنامه های فرهنگی بدون دخانیات است .



