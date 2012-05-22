اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از اجرای طرح آموزش مفاهیم نهج البلاغه در سه مسجد این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان، نهج‌البلاغه را کتاب ارزشمند و بهترین یادگار امام علی(ع) برای مسلمانان برشمرد و افزود: مطالعه حکمت‌های نهج‌البلاغه از وظایف مسلمانان است و آنان را با شیوه‌های زندگی سالم و سعادتمند آشنا می‌کند.

وی تصریح کرد: به همین منظور طرح آموزش مفاهیم نهج‌البلاغه با شرکت 120 نفر در سه کلاس در مسجد 14 معصوم(ع) و مسجد باقرالعلوم(ع) بروجن و مسجد مهدیه سفید دشت در حال برگزاری است.

الهیان، گسترش مفاهیم نهج‌البلاغه در جامعه، آشنا شدن مرم با فرمایشات امام علی(ع)، تکریم کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه، تقویت باورهای دینی مردم و تشویق آنان در عمل به دستورات امام علی(ع) را از اهداف برگزاری این دوره برشمرد و گفت: این طرح در هر مسجد به مدت 12 جلسه برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: به منظور نظارت بر نحوه‌ اجرای این طرح، بررسی مشکلات و استفاده از نظرات شرکت کنندگان برای ارتقای سطح کیفی اینگونه از برنامه های آموزشی، از کلاس‌های طرح آموزش مفاهیم نهج‌البلاغه بازدید می شود.

وی افزود: کارمندان و روحانیون بروجن با حضور در کلاس‌های طرح آموزش مفاهیم نهج‌البلاغه میزان مهارت اساتید کلاس و سطح یادگیری شرکت کنندگان را ارزیابی می‌کنند.

ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان کیار تشکیل شد

نخستین نشست ستاد بزرگداشت ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی شهرستان کیار در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

سرپرست تبلیغات اسلامی کیاربا اشاره به اینکه برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی(ره) از زوایای مختلف دارای اهمیت است، گفت: رهبری پیامبرگونه امام خمینی(ره) از ارکان اصلی پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید و نام آن بزرگوار با نظام اسلامی عجین شده است.

حجت الاسلام حسن بت شکن، برگزاری با شکوه مراسم بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) را مشت محکم بردهان دشمنان و یاوه گویان دانست و افزود: دشمنان جمهوری اسلامی، آرزوی جدا کردن مردم از نظام را در سر می پرورانند بنابراین بزگداشت یاد و خاطره امام یک مراسم ملی و مذهبی است.



حوزه علمیه شهرکرد و تبلیغات اسلامی خوزستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با حضور درحوزه علمیه امامیه شهرکرد آمادگی خود را برای تعاملات فرهنگی، تبلیغی و مذهبی اعلام کرد.

حجت الاسلام محمد حسین بلک با اشاره به اینکه دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان میزبان مشترک عشایر کوچ رو هستند، گفت: اهمیت برنامه ریزی برای فعالیت های تبلیغی در میان عشایر دو چندان است.

وی با بیان پراکندگی در اعزام مبلغ در استان بر هماهنگی و انسجام دستگاه های فرهنگی تأکید کرد و گفت: به زودی شورای عالی تبلیغ در دو استان برای رسیدن به این هدف تشکیل می شود.

وی اهمیت و ضرورت تبلیغ در مناطق عشایری را یادآور و خواستار همکاری تمامی دستگاه های تبلیغی برای اعزام روحانی به این مناطق شد.

فرزندان خانواده‌های مذهبی موفق ترهستند

فرزندان خانواده‌های مذهبی در امور درسی خود موفق ترهستند. رابط مدارس علوم و معارف اسلامی چهارمحال و بختیاری در نشست مدیران مدارس مقطع راهنمایی دخترانه بروجن افزود:

جوانبخت خدادای ادامه داد: فرزندانی که در محیط سالم و به دور از انحرافات اخلاقی و فکری رشد می‌کنند از پیشرفت مناسبی در زمینه های مختلف برخوردارند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مدارس صدرا، تأکید کرد: دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند با قرآن و احادیث ائمه(ع) ارتباط دارند و دستورات قرآن را در زندگی‌شان پیاده می‌کنند.

خدادادی، داشتن استعداد، علاقه و اعتقاد به رشته معارف را از شرایط پذیرش دانش‌آموز در مدارس صدرا دانست و تأکید کرد: والدین و معلمان باید با شناختی که از دانش‌آموزان دارند آنان را بر اساس استعدادهای‌شان هدایت کنند تا در تحصیل موفق شوند.

وی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، قرآن و جوانان را سرمایه‌ ایران اسلامی دانست و افزود:‌ با رعایت دستورات انسان‌ساز قرآن می توان اهمیت دوران جوانی و جوانان را به جوانان‌ به خوبی درک کرد و زمینه ی پیشرفت این قشر بزرگ جامعه را در زمینه های مختلف فراهم کرد.

مدارس علوم و معارف اسلامی الگوی مدارس دیگر باشند

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: مدارس علوم و معارف اسلامی باید از نظر علمی، اخلاقی و فرهنگی الگوی دیگر مدارس باشند.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه در سال 1385 با همکاری آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی دو باب دبیرستان علوم و معارف اسلامی در بروجن تأسیس شد، تأکید کرد: این مدارس با وجود کمبود امکانات توانسته اند در زمینه علمی و فرهنگی به موفقیت های چشمگیری دست یابند.

وی اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در راستای تقویت بنیه‌ی دینی دانش‌آموزان، ایجاد محیط امن، برگزاری کلاس‌های فوق برنامه و استفاده از دبیران مجرب را از مزایای این مدارس برشمرد.

فرزندان بر اساس استعداد و توانایی های فردی به انتخاب رشته تشویق شوند

رئیس آموزش و پرورش بروجن گفت: تربیت نیروهای متعهد و مستعد را وظیفه مدارس صدرا دانست و گفت: تربیت نیروهای اثر گذار، متعهد و مستعد در تقویت بنیه‌ی دینی جامعه تأثیر به سزایی دارد.

مسلم شبانی با اشاره به متفاوت بودن استعداد و توانمندی انسان‌ها، گفت: برای نهادینه شدن ارزش های اسلام و انقلاب در جامعه باید راهی به دور از دغدغه و چشم و هم چشمی انتخاب و فرزندان را براساس استعداد و توانایی فردی، به تحصیل رشته مورد علاقه شان تشویق کرد.

وی جوانان را بهترین سرمایه کشور دانست و گفت: دشمن به دنبال شکار این سرمایه است و همه باید با همکاری یکدیگر با تقویت باورهای دینی جوانان آنان را از افتادن در دام دشمن حفظ کنند.

شبانی گفت: علمی سودمند است که با تعهد و تزکیه نفس همراه باشد و معلمان باید با توجه به این اصل افرادی اثر گذار در کشور تربیت کنند.