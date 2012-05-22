سمینار جوان و بصیرت سیاسی و فرهنگی در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور استاندار کهگیلویه و بویراحمد درامور روحانیت ظهر سه شنبه در این سمینار گفت: از دیدگاه قرآن کریم یک جوان خوب و شایسته باید با تقوا و پرهیزگار باشد و به اعتقاد بسیاری از علما اگر جوان در دروه جوانی خودسازی کرده باشد در دوره پیری می‌تواند سعادتمند شود.

حجت الاسلام آیت‌الله عبد‌پور اظهار داشت: جوان باید در کنار ایمان از شرک دوری کند و امر خدا را بر هر امر دیگری ترجیح دهد زیرا در تعبیر شاعران، دوره جوانی مانند فصل بهار شاداب و دل انگیز است و جوان چون هنوز قلبش به گناه آلوده نشده می‌تواند خودسازی کند.

وی بیان کرد: جوانان امروز برای در امان ماندن از نقشه شوم دشمنان باید عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنند که هرکس از خدا بترسد و نفس خود را از هوا و هوس کنترل کند، جایگاه والا و برتر در نزد خداوند خواهد یافت.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بویراحمد هم در این مراسم گفت: دشمنان اسلام از چندین سال قبل با برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند در صدد نابودی کشورهای اسلامی هستند و همانطور که امروز شاهد هستیم در جنگ مذاهب و قومیت‌ها، شیعیان بیشتر کشته می‌شوند.

محمد نصیرزاده افزود: آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در صدد به وجود آمدن جهان تک حکومتی به فرماندهی آمریکا هستند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از دستیابی کشورها به انرژی هسته‌ای از دیگر برنامه‌های آمریکا و دشمنان اسلام است که ترور دانشمندان هسته‌ای ما بخشی از همین تاکتیک آمریکاست.

نصیرزاده عنوان کرد: آمریکا برای از بین بردن دین و پیشرفتهای هسته‌ای به ایران فشار می‌آورد و تهدید و تحریم را بهترین گزینه فشار به مردم ایران می‌داند چرا که از نفوذ مکتب اسلامی می ترسد.

وی همچنین یادآور شد: باید تلاش کرد تا روشنگری، معنویت و بصیرت در جامعه افزایش پیدا کند.