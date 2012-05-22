بررسی دلایل دشمنی سعودی ها با عراق پس از صدام

عربستان سعودی یکی از کشورهای همسایه عراق پس از روی کار آمدن دولت جدید در این کشور هیچگاه روی خوشی به آن نشان نداد، زیرا یکی از کشورهایی بود که به بهانه نا امنی حاضر به برقراری روابط سیاسی با آن و افتتاح سفارت نشد.

در جریان برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی در عراق عربستانی ها به کارشکنی پرداختند و در نهایت در سطح مناسبی در آن شرکت نکردند.

هنگامی که موضوع طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق متهم به دخالت در حوادث تروریستی مطرح شد سعودی ها از وی حمایت و از الهاشمی استقبال کردند.

علاوه بر آن سعودی ها به همراه دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای ایجاد مناطق فدرالی سنی نشین و با هدف بر هم زدن ثبات عراق تلاش مضاعفی انجام می دهند.

در همین راستا پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "دلایل دشمنی عربستان با عراق" آورده است : دشمنی سعودی ها با عراق به اوایل قرن هجده یعنی زمان شکل گیری وهابیت و اتحاد محمد بن عبدالوهاب با آل سعود بر می گردد اما در عصر ما دشمنی سعودی ها سه دلیل طایفه ای، سیاسی و اقتصادی دارد.

این پایگاه با ذکر چگونگی ظهور وهابیت، خصوصیات وهابیون و اینکه گروههای دیگر از جمله شیعیان را کافر به حساب می آورند و اقدمات آنها در تخریب اماکن مذهبی مذاهب اسلامی دیگر پرداخته است.

پایگاه مذکور می افزاید: دشمنی سعودی ها با عراقی ها در همه دوره ها به غیر از دوره صدام ادامه داشته است، زیرا آنها صدام را فرد مناسبی برای ویران کردن عراق و تحقق امیال خود می دانستند و به همین دلیل بود که وی را تشویق به جنگ با ایران و از صدام حمایت مالی و رسانه ای قوی کردند.

این پایگاه بیان کرد: پس از سرنگونی رژیم صدام آنها در راستای مجازات ملت عراق گام برداشتند و همه پولهایی که به صدام داده بودند، با احتساب سود آنها بدهی قلمداد کردند، این اقدام همزمان با حمایت از تروریستها و بی ثباتی عراق صورت می گیرد.

پایگاه مذکور می افزاید : عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در اظهار نظری گفته بود که او بیست میلیارد دلار به صدام برای جنگ علیه ایران هزینه کرده بود و بیش از هشتاد میلیارد دلار نیز برای اخراج صدام از کویت هزینه کرده است و هم اکنون حاضر است 200 میلیارد دلار برای اخراج شیعیان بپردازند که این نشانه خصومت ورزی طایفه ای آنهاست.

این پایگاه می نویسد: عربستان یکی از دشمنان سرسخت دموکراسی در دنیا محسوب می شود و یکی از دلایل حمایت از القاعده و بازماندگان حزب بعث منحله و در واقع دلیل اصلی آن به شکست کشاندن روند سیاسی و دموکراسی رو به رشد عراق و ممانعت از سرایت آن به عربستان است.

اما دلیل اقتصادی دشمنی عربستان با عراق این است که این کشور(عربستان) که سهم عمده ای در بازار نفت دارد به دنبال حذف رقبای خود به ویژه عراق است. گذشته از آن عربستان نمی خواهد که طرحهای اقتصادی دولت عراق موفق شود و بنابراین در راستای اختلاف افکنی میان مردم و رهبران آن گام بر می دارد.

این پایگاه بیان کرد: اگر طرح دولت عراق برای افزایش صادرات نفت به دوازده میلیون بشکه در روز موفق شود آمریکا و کشورهای اروپایی از نفت عربستان بی نیاز خواهند شد و به تدریج از حرکتهای دموکراتیک در عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت خواهند کرد.

پایگاه مذکور می افزاید: این به مثابه کابوسی برای خاندان سعودی است از همین رو تمام توان خود را برای شکست طرح افزایش صادرات نفت عراق به کار گرفته اند.

این پایگاه می نویسد: تعجبی ندارد اگر ملک عبدالله 200 میلیارد دلار برای بی ثباتی اوضاع سیاسی در عراق هزینه می کند و به فتنه های طایفه ای دامن می زند و از گروههای وابسته به سعودی حمایت و این گونه وانمود می کند که نوری المالکی نخست وزیر عراق به مراتب بدتر از صدام است.

این پایگاه در پایان می نویسد: هوشیاری ملت عراق و درایت رهبران سیاسی عراق سبب شکست همه توطئه های سعودی ها خواهد شد.