کلاسهای نجات غریق در جزیره هرمز برگزار می شود

حسن پویان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های دو ماه گذشته ورزشی در جزیره هرمز بیان داشت: همزمان با روز ملی خلیج فارس پرواز پنج فروند پاراموتور از جزیره هرمز تا بندرعباس به همت انجمن ورزشهای هوای استان، حضور تیم فوتبال عرفان هرمز نماینده هرمز در مسابقات لیگ دسته دو استان، برگزاری اولین جلسه کمیته ورزش در سال 91 ، برگزاری جلسات با روسای هیئت و دستجات ورزشی آقایان و بانوان، اعزام تیم جوانان بانوان هرمز به مسابقات بومی محلی طناب کشی قهرمانی استان و کسب مقام سومی مسابقات، اعزام علی هرمزی بندری به بندر انزلی جهت شرکت در مسابقات قایقرانی رشته تورینگ قهرمانی کشور و کسب مقام اولی و نشان طلای مسابقات از جمله فعالیتهای ورزشی در هرمز است.

وی بیان داشت: با توجه به آماده بودن استخر سر پوشیده هرمز برای استفاده ورزشکاران در رده های سنی مختلف برگزاری یک دوره کلاس نجات غریق را ضروری دانست.

پویان اظهارداشت: این کلاس با حضور مدرسانی از بندرعباس و با همکاری هیئت نجات غریق استان هرمز گان از چهار خرداد در محل استخر سر پوشیده این جزیره بر گزار خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر یک دوره مسابقات آمادگی جسمانی پرس سینه

ویژه آقایان و همچنین بهمین مناسبت با همکاری حوزه مقاومت شهدای هرمز برنامه های مختلف ورزشی برگزار می شود.