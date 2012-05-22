بخشنامه جدید بانک مرکزی برای واردات شمش طلا

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای جدیدی اعلام کرد: پیرو بخشنامه های شماره 1020/60مورخ 30/2/1390 و 1038/60 مورخ 14/12/1390 به اطلاع می رساند واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 0.995 و نقره و پلاتین صرفا به صورت اعتبار اسنادی و دیداری و با ارز متقاضی امکانپذیر است.

بر اساس این بخشنامه، در صورتی که هزینه بازرسی کمتر از وجه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی باشد، به میزان صورت حساب ارائه شده و در صورتی که بیشتر از وجه تعیین شده در شرایط اعتبار اسنادی باشد، پرداخت در سقف هزینه بازرسی طبق شرایط اعتبار اسنادی مجاز است.

چنانچه اسناد حمل به علت مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره جهت کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند با متن تعیین شده به صورت وصولی دریافت گردد می بایست پس از تسویه حساب با مشتری با موافقت کارگزار به طریق ذیل عمل شود:

الف: کپی اسناد به منظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک به وارد کننده تسلیم گردد.

ب: در صورتی که هزینه بازرسی به عهده فروشنده باشد، به میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی، از مبلغ اعتبار اسنادی کسر شود.

ج: پس از دریافت گواهی شرکت بازرسی مجاز ایرانی مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط نهای مندرج در متن اعتبار اسنادی، اسناد ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد پس از کسر هزینه بازرسی با رعایت سایر مقررات مجاز می باشد.

در پیوست این بخشنامه می خوانیم: چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی از پیوست شماره ( بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی به صورت وصولی دریافت شود ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تاییدیه سازمان ملی استاندارد خواهد بود.



ارائه گواهی بازرسی از طرف شرکت دیگری به جز شرکت بازرسی تعیین شده در اعتبار اسنادی مشروط به عدم هرگونه ادعا از طرف شرکت بازرسی اولیه.

عدم تایید سیاهه کرایه حمل توسط اتاق بازرگانی و یا عدم ارائه سیاهه کرایه حمل، ارائه اسناد شخص ثالث به جز بارنامه و ارائه اسناد پس از انقضای سررسید حداکثر تا 90 روز از دیگر بخش‌های این بخشنامه است.در مورد اعتبارات اسنادی به نرخ شناور ( هر دلار 1750 ریال) یا کمتر و صادراتی در صورتی که اعتباراسنادی طبق مقررات قابل تمدید باشد.

اسناد رسید اضافه بر لیست سفارش و همچنین افزایش مبلغ فوب کالا از مح کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی در صورت اصلاح اوراق ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت. در مورد اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخ شناور ( هر دلار 1750 ریال ) یا کمتر و صادراتی در سقف مبلغ اعتبار اسنادی و با موافقت دستگاه تخصیص دهنده ارز بلامانع است.

همچنین گشایش اعتبار اسنادی جهت ورود موقت کالاها به جز طلا، نقره و پلاتین با رعایت بندهای این بخشنامه به صورت مدت دار حداکثر شش ماهه و برای کالاهای مذکور ( طلا، نقره و پلاتین ) حداکثر دو ماهه امکانپذیر است، ضمنا ورود موقت کالا با استفاده از تسهیلات خطوط اعتباری ریفاینانس مجاز نیست.

اخذ تعهد ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و جریمه عدم ارائه آن طبق بند " ی" این بخش و تکمیل فرم پیوست شماره 1 در زمان گشایش اعتبار اسنادی الزامی است.

در پیوست این بخشنامه تصریح شده است: گشایش اعتبار اسنادی در جهت کالاهای ورود موقت فقط از محل ارز متقاضی پس از اخذ مجوز از دفتر امور صادرات گمرک ایران و انجام ثبت سفارش و ثبت آماری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع بوده و همچنین ارائه اصل نسخ ثبت سفارش به بانک عامل جهت گشایش اعتبار الزامی است.

گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی، حواله وجه به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر را به غیر از رژیم اشغالگر قدس و ترانزیت کالا بدون رعایت مقررات صادرات و واردات کشور در چارچوب مقررات متحد الشکل با ارز متقاضی بلامانع است. در مورد اعتبارات اسنادی و ثبت سفارشات براتی اخذ 30 درصد پیش پرداخت، موقع گشایش اعتبار از ثبت برات اسنادی الزامی است.