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۸ اسفند ۱۳۸۳، ۲۱:۱۳

ازسوي احمد قريع ؛

دحلان مسئول پيگيري عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه شد

منابع آگاه فلسطيني اعلام كردند:احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين سرهنگ محمد دحلان را به عنوان مسئول امور شهري و پيگيري عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه و شمال كرانه باختري رود اردن انتخاب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، اين منابع افزودند: دحلان امروز براي بحث وبررسي درمورد تجهيزات امنيتي لازم جهت تكميل روند عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه با فرماندهان ارتش اسراييل ديدارخواهد كرد .

مقامات مسئول بلند پايه رژيم صهيونيستي اعلام كردند: طرح عقب نشيني از نوار غزه و شمال كرانه باختري رود اردن يك طرح جدي است و هيچ ارتباطي با عمليات انتحاري عصر روز گذشته تل آويو كه در آن چهار اسراييلي كشته و 50 تن ديگر زخمي شدند، ندارد .

كابينه رژيم صهيونيستي هفته گذشته طرح عقب نشيني از نوار غزه به علاوه چهار شهرك اسراييلي نشين پراكنده در كرانه باختري رود اردن را از تصويب گذراند.

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي طرح يكجانبه عقب نشيني از نوار غزه را موفقيت آميزتلقي كرده گفت : اين طرح با راي 17راي موافق و  5 راي مخالف ازحزب ليكود به تصويب رسيد.

به گفته  منابع آگاه رژيم صهيونيستي ، حدود 5 هزارنفر از ماموران پليس  اسراييل و دهها هزارسرباز درعمليات تخليه نوار غزه و كنترل شديد امنيتي جهت تضمين تخليه به دور از درگيري شركت دارند .

طرح عقب نشيني ازنوار غزه شامل  تخليه شهركهاي صهيونيست نشين درنوارغزه (با جمعيت حدود 7500  اسراييلي) وكرانه باختري رود اردن مي شود تاجايي كه عمليات تخليه حدود هشت هفته به طول خواهد انجاميد وخروج ازغزه تا پايام اول ماه سپتامبر آينده به پايان خواهد رسيد .

تخليه 4 شهرك صهيونيست نشين پراكنده در شمال كرانه باختري رود اردن تا 15 سپتامير انجام خواهد شد .

کد مطلب 160905

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