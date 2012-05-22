230 میلیارد ریال برای اتمام طرحهای راهداری آذربایجان غربی اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در دست احداث بودن 16 طرح بزرگ راهداری در آذربایجان غربی افزود: تاکنون برای اجرای این طرحها 37 میلیارد و 258 میلیون ریال هزینه شده و برای اتمام عملیات اجرایی تا پایان دولت دهم 231 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی مورد نیاز است.



وی پروژه لکه گیری و روکش آسفالت 25 کیلومتر از محور فرعی ارومیه - ریحان آباد، 27 کیلومتر از جاده خوی - ایواوغلی، 13 کیلومتر از محور سه راهی ایواوغلی - مرند و 21 کیلومتر از محور اصلی میاندوآب - مهاباد را از شاخص ترین طرح های راهداری این حوزه عنوان کرد.



سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به تعریض و روکش آسفالت محور گلمانخانه به طول 17 کیلومتر و روکش آسفالت محور ماکو کندی به طول 13 کیلومتر، ادامه داد: یک دستگاه زیرگذر در محور مهاباد - میاندوآب و یک زیرگذر در جاده زینالو در بزرگراه ارومیه- سرو با هدف تسهیل در عبور و مرور روستاییان احداث می شود.



شکری با اعلام اینکه مراحل احداث پل "قیله لیق" در محور خوی - قطور تا پایان امسال تکمیل می شود، اظهار داشت: طرح تعریض محور خوی - چالدران نیز به طول 5 کیلومتر و رفوژ بزرگراه ارومیه – سلماس به طول 2 کیلومتر امسال به بهره برداری می رسد.

وی احداث سوله راهدارخانه سرو و نوسازی راهدارخانه رشکان در ارومیه و احداث سوله راهدارخانه دوآب در نقده را از دیگر پروژه های راهداری استان برشمرد و یادآور شد: این طرح های راهداری در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز طی ماههای آینده به بهره برداری می رسند.

شکری در ادامه از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی طرح بهسازی سوله شن و نمک سرو با صرف 900 میلیون ریال خبر داد و با بیان اینکه 600 میلیون ریال برای بهره برداری از این سوله اعتبار لازم است، گفت: 700 میلیون ریال برای تحقق 60 درصد پیشرفت اجرایی سوله رشکان هزینه شده و در صورت تخصیص یک میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل می شود.



سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با بیان اینکه 800 میلیون ریال برای بهسازی سوله دوآب هزینه شده است، گفت: یک میلیارد و 700 میلیون ریال جهت احداث آشیانه ماشین آلات در راهدارخانه مایین بلاغ اعتبار مورد نیاز است.

وی از اجرای طرح استاندارد سازی سیستم روشنایی جاده های استان خبر داد و با اشاره به تامین روشنایی جاده های آذربایجان غربی با استفاده از فناوری روز دنیا، افزود: در این راستا 260 دستگاه چراغ LED به منظور استاندارسازی سیستم روشنایی در جاده های استان راه اندازی شد.



شکری با اشاره به اینکه برخورداری جاده ها از سیستم روشنایی استاندارد یک اصل برای افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده ای محسوب می شود، اظهار داشت: این چراغها در مسیر بزرگراه ها و محورهای اصلی آذربایجان غربی نصب شده و تا پایان سالجاری نیز 200 دستگاه از این نوع چراغها در جاده های اصلی و پرتردد نصب می شود.



سرپرست کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اعلام اینکه تعمیر و نوسازی سیستم روشنایی 76 کیلومتر از جاده های استان اجرا می شود، یادآور شد: بر اساس پیش بینی های انجام شده سیستم روشنایی 90 کیلومتر از جاده های استان نیز تا پایان امسال به روزرسانی می شود.