احضار سفیر آذربایجان به وزارت امور خارجه در اعتراض به توهین به مقدسات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان با احضار سفیر جمهوری آذربایجان مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت جمهوری آذربایجان به خاطر توهین به مقدسات دینی را ابلاغ کرد.

جوانشیر آخوندوف در پاسخ اعلام کرد که مراتب ا عتراض جمهوری اسلامی ایران را به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد.

شایان ذکر است پیش از احضار سفیر جمهوری آذربایجان ، سفارت کشورمان در باکو در همین رابطه بیانیه شدید الحنی صادر کرده بود و از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز در این رابطه برای انجام مشورت های لازم به تهران فراخوانده شده است.

