اخلاق در جامعه کمرنگ شده است/ قبولی اعمال به نیت آنها بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله میبدی ظهر سه شنبه در نشستی اخلاقی با طلاب مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان، با اشاره به این که انسان باید به تفکر و اندیشه بپردازد، اظهار داشت: هنگامی که انسان از خواب غفلت بیدار شود، به فکر اعمال خود افتاده و خواهان راهی برای جبران اعمال گذشته خود است؛ پس تفکر و اندیشه بسیار برای انسان مهم است.

وی با بیان اینکه فکر و اندیشه دارای مراحل گوناگونی است، گفت: فکر و اندیشه باید صادق، راست و مطابق با واقع باشد تا بتواند به انسان کمک کند.

نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان گلستان، ادامه داد: ایمان مرحله دوم برای فکر و اندیشه است؛ زیرا فکر و اندیشه بدون ایمان راه به جایی نمی برد.

این استاد اخلاق با تأکید بر اینکه انسان باید اراده خود را در راه خدای متعال به مصرف برساند، تصریح کرد: قبولی اعمال انسان به نیت اوست و کاری که برای خدای متعال انجام شود، خریدار داشته و مورد قبول واقع خواهد شد.

آیت الله میبدی با اشاره به اینکه طلاب باید قدر نعمات موجود در مدارس علمیه را بدانند، اظهار داشت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی ایران وضعیت طلاب کمی مطلوب تر از گذشته شده؛ چرا که در گذشته چنین امکاناتی که امروز مدارس علمیه دارند، وجود نداشته و طلاب به سختی و با گرسنگی به تحصیل می پرداختند؛ به همین دلیل مسئولیت شما عزیزان بسیار سنگین تر از گذشته است.

وی با تأکید بر اینکه طلاب باید خود را وقف تحصیل کنند، ابراز داشت: پیش مطالعه، مطالعه، مباحثه و .... از ارکان اصلی تحصیل برای یک طلبه است.

نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان گلستان افزود: احترام به بزرگان و اساتید، از جمله وظایفی است که بر عهده طلاب است.

مسئول مدرسه علمیه رضویه گرگان با بیان این¬که اخلاقیات در جامعه کم رنگ شده است، گفت: شریعت مقدس اسلام و مبانی مذهب تشیع، تمام اخلاقیات را بیان کرده و باید این اخلاقیات از طریق شما طلاب به مردم رسانده شود، زیرا جامعه تشنه اخلاق است.

این استاد اخلاق در پایان با اشاره به اینکه تمام طلاب از فرزندان من هستند، تصریح کرد: سفارش بنده به شما تحصیل تمام وقت با نیت پاک است و خود را باید وقف در درس کنید.