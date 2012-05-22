  1. استانها
  2. فارس
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

سمینار پزشکی ورزشی استان فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: سمینار سالانه پزشکی ورزشی استان فارس چهارم خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمینار سالانه پزشکی ورزشی استان فارس به منظور ارائه گزارش عملکرد هیئت پزشکی ورزشی در بخش صدور کارت بیمه ورزشی، ارائه خدمات به آسیب دیدگان، دوره های برگزار شده توسط کمیته آموزش و همچنین تشریح اهداف این هیئت در سال پیش رو در محل سالن فرهنگسرای طاوسیه برگزار می شود.

محمدرضا اوجی تصریح کرد: در این جلسه اهداف و سیاستهای کلی فدراسیون پزشکی ورزشی و اجرای آن در تمامی ابعاد خصوصاً بازرسی و نظارت بر سلامت اماکن ورزشی و پیشگیری از گسترش استفاده از داروها و مکملهای ورزشی نیز توسط رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس تشریح می شود.

وی بیان کرد: سمینار سالانه پزشکی ورزشی استان با حضور روسای ادارات شهرستانها، مدیران باشگاهها، روسای هیئتهای ورزشی استان و مسئولان کمیته خدمات درمانی چهارم خرداد ماه سال جاری ساعت 9 صبح برگزار می شود.

