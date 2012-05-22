خرمشهر نماد ایثار و مقاومت غیور مردان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید طاهری ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بیجار، سوم خرداد را یکی از ماندگار ترین حماسه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: این روز به نماد ایثار و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) در سوم خرداد گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی به مردم ایران اعلام کرد که خرمشهر را خدا آزاد کرد و ما نیز امیدواریم روزی رهبر عالم و فرزانه انقلاب اسلامی به صورت علنی آزاد شدن فلسطین از دست دشمنان کور دل اسلامی را اعلام کند.

امام جمعه شهر دلبران شهرستان قروه تاکید کرد: حماسه سوم خرداد سال 1361 سالروز آزادسازی خرمشهر هرگز از اذهان ملت ایران فراموش نمی‌ شود و این روز بسیار فرخنده برای همیشه در تاریخ و یاد و خاطره ایرانیان ماندگار است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیز در بخش دیگری از جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به برگزاری همایش معلمان ماندگار در این شهرستان خبر داد و گفت: همزمان با روز آزاد سازی خرمشهر از ایثارگران و معلمان ماندگار در این شهرستان تجلیل می شود.

ناظم جلال در پایان یاد آور شد: برگزاری یادواره‌های شهدا، برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مسابقات ورزشی، تجلیل از معلمان و همچنین آیین‌های ویژه در مدارس اهم برنامه های این اداره در سالروز سوم خرداد است.

در ادامه این نشست مسائل مهم آموزش و پرورش شهرستان بیجار مطرح شد و اعضا با بحث و بررسی تصمیماتی را در خصوص آنها اتخاذ کردند.