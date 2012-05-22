وزیر ارشاد سخنران راهپیمایی 15 خرداد پیشوا/ افتتاحیه های فرهنگی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی همچنین در مراسم اختتامیه جشنواره خوشنویسی که به مناسبت گرامیداشت قیام خونین 15 خرداد مردم ورامین و پیشوا در سال 1342 و به منظور معرفی شهرستان پیشوا به عنوان مبداء قیام خونین و سرنوشت ساز 15خرداد برگزار می شود، حضور یافته و جوایز برگزیدگان این جشنواره را اهدا خواهد کرد.

جشنواره مذکور در رشته های مختلف نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث و گرایشهای نوین خوشنویسی و در موضوعات آیات قرآن، روایات، نهج البلاغه، قیام 15خرداد، سخنان و اشعار امام خمینی(ره) و سخنان مقام معظم رهبری برگزاری می شود.

همزمان با مراسم اختتامیه این جشنواره در روز 15خردادماه سال جاری، آثار برگزیده در نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های فرهنگی ورامین

وی پیش از سفر به شهرستان پیشوا، سفری کوتاه نیز به شهرستان ورامین خواهد داشت که بازگشایی مجدد فرهنگسرای متروکه شهرک مدرس با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال پس از دو سال، افتتاح خانه مطبوعات شهرستان ورامین که سالها در اختیار اتوبوسرانی ورامین بود و آغاز رسمی عملیات اجرایی گالری عکس شهرستان ورامین در کنار فرهنگسرای رازی از جمله برنامه های این سفر دو ساعته است.

گفتنی است، شهرستانهای پیشوا و ورامین در کنار شهرستان قم تأثیر بسزایی در قیام 15 خرداد سال 1342 داشته اند و حضور وزیر ارشاد در پیشوا به عنوان سخنران راهپیمایی و همچنین در شهرستان ورامین برای افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف، نشان دهنده اهمیت این روز تاریخی است.